همکاری ۵ جانبه برای تضمین پایداری صنعت قند در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر عابدینی رئیس مرکز تحقیقات صنایع قند ایران در همایش تخصصی چغندرقند با هدف ارتقای بهره‌وری در صنعت قند در شیراز برگزار شد، بر ضرورت پیوند میان یافته‌های علمی و تجربیات سنتی کشاورزان برای مقابله با چالش‌های تولید تأکید کرد و گفت: افزایش تولید نباید از طریق گسترش سطح زیر کشت، بلکه تنها از مسیر افزایش راندمان در هر هکتار و بهبود کیفیت محصول امکان‌پذیر است.

او به نمایندگی از هیئت مدیره مرکز بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند، در این همایش که با حضور اساتید برجسته، پژوهشگران، صنعتگران و کشاورزان برگزار شد، چالش‌های پیش روی این صنعت از جمله محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های تولید و به‌ویژه افول تولید مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی؛ رسالت اصلی مرکز بررسی، تحقیق و آموزش صنایع قند، فراتر از برگزاری کلاس‌های آموزشی ساده، ایجاد یک پل ارتباطی مؤث» میان پژوهش، آموزش، مزرعه و کارخانه تعریف شد. هدف از این رویکرد، ساده‌سازی و کاربردی کردن یافته‌های علمی برای بهره‌برداران است تا دستاورد‌های علمی مستقیماً در کیفیت و کمیت محصول نهایی در مزرعه مشاهده شود.

او اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی بحث در این همایش، تغییر نگرش از تولید مبتنی بر سطح به تولید مبتنی بر راندمان بود.

عابدینی با توجه به محدودیت منابع عنوان کرد: هدف اصلی باید استحصال چغندری با عیار بالاتر و راندمان بیشتر در هر هکتار باشد. این رویکرد نه تنها سودآوری کشاورز را تضمین می‌کند، بلکه با افزایش بازدهی کارخانه‌ها، منافع ملی را نیز در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول به کارشناسان حاضر در همایش خاطرنشان کرد: موفقیت در مرحله برداشت، مستقیماً به مدیریت صحیح در مراحل کاشت و داشت بستگی دارد. انتخاب بذر مناسب، مدیریت تغذیه، آبیاری دقیق و کنترل علمی آفات و بیماری‌ها، از جمله اقداماتی است که بدون آموزش و اجرای اصول علمی، نمی‌توان به ظرفیت واقعی آنها دست یافت.

او، همکاری نزدیک میان مرکز تحقیق و آموزش صنایع قند، کارخانجات، تولیدکنندگان بذر، دانشگاه‌ها و سازمان جهاد کشاورزی برای انتقال آخرین دستاورد‌های علمی از معرفی ارقام جدید تا روش‌های نوین مدیریت کشت را ضروری دانست.

رئیس مرکز تحقیقات صنایع قند ایران گفت: تنها با تطبیق تجربه ارزشمند کشاورزان با دانش روز و فناوری‌های نوین، می‌توان از بحران کمبود مواد اولیه عبور کرد و پایداری صنعت قند را تضمین کرد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس