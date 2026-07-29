دهقانی زاده، از تصویب پروژه راهبردی و ملی «دستیار هوش مصنوعی خدمات دولتی» به عنوان کار ویژه استان یزد در طرح «مانا» (طرح ملی اصلاح نظام اداری) در شورای راهبری تحول اداری استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مجید دهقانی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد از تصویب پروژه راهبردی و ملی «دستیار هوش مصنوعی خدمات دولتی» به عنوان کار ویژه استان یزد در طرح «مانا» (طرح ملی اصلاح نظام اداری) در شورای راهبری تحول اداری استان خبرداد و گفت: در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم و با هدف همافزایی نهادی، تحقق حکمرانی دادهمبنا و یکپارچهسازی خدمات جزیرهای، این پروژه مصوب و فرایند پیادهسازی عملیاتی آن با مشارکت بخش خصوصی در ۱۵ دستگاه زیرساختی و پرمخاطب استان آغاز شد.
وی با تشریح جزئیات این ابرپروژه تحولآفرین اظهار داشت: کلیات پروژههای دستیار هوش مصنوعی خدمات دولتی به عنوان کار ویژه و پیشران استان یزد در قالب طرح «مانا» (برنامه ملی اصلاح نظام اداری)، در شورای راهبری تحول اداری استان مطرح و به تصویب رسید تا گامی بلند و فناورانه در مسیر تحقق محورهای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در سطح استان برداشته شود.
دولت هوشمند؛ از کاهش مراجعات حضوری تا ارتقای سرمایه اجتماعی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تبیین ویژگیهای بنیادین دولت هوشمند و ضرورت عبور از روشهای سنتی اداره امور، تصریح کرد: سرعتبخشی ملموس در ارایه خدمات دولتی، کاهش بار ترافیک مراجعات حضوری متقاضیان، افزایش چشمگیر دقت و ارتقای کیفی خدمات و اشتراکگذاری بهینه دادههای حیاتی مورد نیاز نظام تصمیمسازی در استان، از جمله دستاوردهای این طرح است که در نهایت منجر به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی نسبت به کارآمدی نظام اداری استان خواهد شد.
دهقانیزاده افزود: این پروژه در فاز نخست استقرار خود، در میان ۱۵ دستگاه زیرساختی و پرمخاطب استان که پیش از این آمادگی و ظرفیت فنی خود را اعلام کردهاند، با هماهنگی و همسویی کامل مراکز ستادی آنها اجرایی و عملیاتی میشود.
وی با اشاره به چالش تعدد سامانههای منفرد بر لزوم یکپارچهسازی تأکید کرد و گفت: تلاش جدی ما بر این است تا اقدامات پراکنده، موازی و جزیرهای دستگاههای اجرایی استان، حول محور برنامه کلان «یزدِ هوشمند» و پروژه دستیار هوش مصنوعی انسجام یابد.
مشارکت راهبردی با بخش خصوصی
دبیر شورای راهبری تحول اداری استان یزد با تشریح مدل مالی و عملیاتی پروژه، تصریح کرد: مدل اجرای این طرح ملی بر پایه مشارکت فعال با بخش خصوصی توانمند پایهریزی شده است.
دهقانیزاده دوره زمانی اجرای این طرح را تشریح کرد و گفت: فرایند پیادهسازی عملیاتی پروژه از سال جاری آغاز شده و با توجه به الزامات فنی و ضرورت هماهنگی با دستگاههای ستادی در پایتخت، گام نخست استقرار کامل این دستیار هوشمند در ادارات و سازمانهای منتخب استان برای سال ۱۴۰۶ برنامهریزی و هدفگذاری شده است.
گذار از تفکر بخشی و چالش عدم اشتراک دادهها
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، به تحلیل موانع موجود پرداخت و ورود استان به این حوزه نوین را ناشی از تحلیل دقیق آسیبهای اداری دانست و گفت: وجود نگاه بخشی در ساختارهای اجرایی، عدم تمایل به اشتراکگذاری دادههای تولیدی دستگاهها و عدم آشنایی کافی برخی لایههای حکمرانی با مزایای بیبدیل بهرهگیری از هوش مصنوعی، از دلایل اصلی ورود سازمان به این موضوع بود.
دهقانیزاده افزود: اصلاحات ساختاری در نظام اداری استان یزد در وهله اول مستلزم تدوین برنامه عملیاتی منسجم بود که خوشبختانه این سند تهیه و مصوب شده است. در گام دوم، نیازمند واگذاری برخی اختیارات فنی و اصلاح فرایندهای تصمیمگیری به استانها هستیم که رایزنیهای فشرده و سازندهای در این خصوص با مراجع ملی در حال انجام است.
وی در پایان با اشاره به چالشهای پیشروی استقرار دستیار هوش مصنوعی خدمات دولتی، ابراز امیدواری کرد: اکنون که بستر قانونی و عملیاتی حضور بخش خصوصی در این پروژه فراهم شده، انتظار میرود دستگاههای اجرایی منتخب با شناخت کامل از سناریوهای پیشرو، تمامی ظرفیت و توان کارشناسی خود را برای نهاییسازی این طرح بزرگ ملی به کار بندند تا آیندهای درخشان، کارآمد و شایسته مردم شریف استان یزد در حوزه حکمرانی هوشمند رقم بخورد.