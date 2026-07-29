۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق

الحشد الشعبی اعلام کرد در حملات سعودی-آمریکایی به پایگاه‌های این سازمان در استان‌های مختلف عراق تاکنون ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حمله هوایی مشترک آمریکا و عربستان به چندین نقطه در داخل خاک عراق تعدادی از شهروندان این کشور شهید شدند.

نیرو‌های الحشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کردند: «در آمار اولیه حملات تروریستی انجام شده توسط تجاوز مشترک آمریکایی-سعودی که تعدادی از مقر‌های رسمی الحشد الشعبی را در تعدادی از استان‌های عراق هدف قرار داد، حداقل ۲۰ نفر از مبارزان شهید و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.»

در این بیانیه آمده است که این حملات مقر‌های کمیسیون در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی را هدف قرار داده و منجر به خسارات مادی مختلفی به تعدادی از مقرها، خودرو‌ها و تجهیزات نظامی شده است.

الحشد الشعبی همچنین تایید کرد که کمیته‌های مربوطه به کار میدانی خود برای ارزیابی خسارات و تایید اطلاعات ادامه می‌دهند و خاطرنشان کرد که تعداد اعلام شده شهدا و مجروحان، شمارش اولیه است که ممکن است با ادامه فرآیند‌های جست‌و‌جو و تایید و تکمیل گزارش‌های میدانی، افزایش یابد یا به‌روزرسانی شود.

پیش از این، خبرنگار المیادین در عراق از حمله هوایی به یک پایگاه نیرو‌های الحشد الشعبی در دشت نینوا در شمال این کشور همزمان با صدای انفجار در شمال شهر بابل خبر داده بود.

این خبرنگار افزود که این حملات علاوه بر منطقه الدیر در استان بصره در جنوب عراق، مقر‌های نظامی در منطقه الصویره در استان واسط را نیز هدف قرار داد.

او همچنین حمله هوایی به بخش شمالی استان کربلا و همچنین شنیدن صدای انفجار در منطقه زاب در استان کرکوک در شمال عراق را تایید کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: الحشد الشعبی ، حمله به عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نظامی بودن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خانواده بن سلمان ترامپ را برای حمله به ایران تشویق کردند و پس از شهادت بسیاری از مقامات و مردم ایران اکنون بن سلمان به طور مستقیم مشغول کشتار مردم عراق است. چرا باید این وحشی‌ها در امان بمانند تا به این جنایات در منطقه ادامه بدن ؟! چرا ایران و عراق متحد نمی‌شوند و نبرد زمینی را آغاز نمی‌کنند تا این جنایتکاران طعم وحشت و نابودی را بچشند.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ گفته‌ با دولت عراق همکاری کردم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
آیا می‌دانستید ؟ ترامپ گفته حمله به عراق با هماهنگی دولت عراق انجام شده بوده دولت عراق یک خاین به کشورش و ملت عراق و ایران هست
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان غلط کرد باید تنبیه بشه
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چهار تا پاسدار هم میگن کشته شدن، خب یادمه فرمانده ی قرارگاه خاتم یه چیزی گفته بود که اگه یک ایرانی شهید شود یک آمریکایی میکشیم،
رسانه ی خوشگل جوان بازم میگم متاسفانه برای شما نیروی انسانی مهم نیست، اون از اوکراین اینم از عربستان و آمریکا
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هم عراق باید پاسخ دهد و هم ایران به اوکراین وگرنه پررویی دشمن زیاد می شود
۱۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
مقابله به مثل بدون تاخیر
۱۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
به ما ربطی نداره مگه عراق از ما حمایت کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سعودی مگ به راه انداخت و تا حالا نخورد
چرا اینقدر فرصت سوزید و تلافی از متجاوزان و انتقام نمیگیرد
۶
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
مگه عربستان به ما حمله کرده؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هيچ تفاوتی بین سران رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و سران آمریکای تروریسم وجود ندارد، بهتر است زودتر به درک واصل شوند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عراقی ها 100 درصد فقط مقصر خودشان هستند که متأسفانه از سال 2003 تاکنون با جنایتکاران جنگی همه جانبه همکاری می کردند
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