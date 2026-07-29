۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حمله هوایی مشترک آمریکا و عربستان به چندین نقطه در داخل خاک عراق تعدادی از شهروندان این کشور شهید شدند.
نیروهای الحشد الشعبی در بیانیهای اعلام کردند: «در آمار اولیه حملات تروریستی انجام شده توسط تجاوز مشترک آمریکایی-سعودی که تعدادی از مقرهای رسمی الحشد الشعبی را در تعدادی از استانهای عراق هدف قرار داد، حداقل ۲۰ نفر از مبارزان شهید و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.»
در این بیانیه آمده است که این حملات مقرهای کمیسیون در استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی را هدف قرار داده و منجر به خسارات مادی مختلفی به تعدادی از مقرها، خودروها و تجهیزات نظامی شده است.
الحشد الشعبی همچنین تایید کرد که کمیتههای مربوطه به کار میدانی خود برای ارزیابی خسارات و تایید اطلاعات ادامه میدهند و خاطرنشان کرد که تعداد اعلام شده شهدا و مجروحان، شمارش اولیه است که ممکن است با ادامه فرآیندهای جستوجو و تایید و تکمیل گزارشهای میدانی، افزایش یابد یا بهروزرسانی شود.
پیش از این، خبرنگار المیادین در عراق از حمله هوایی به یک پایگاه نیروهای الحشد الشعبی در دشت نینوا در شمال این کشور همزمان با صدای انفجار در شمال شهر بابل خبر داده بود.
این خبرنگار افزود که این حملات علاوه بر منطقه الدیر در استان بصره در جنوب عراق، مقرهای نظامی در منطقه الصویره در استان واسط را نیز هدف قرار داد.
او همچنین حمله هوایی به بخش شمالی استان کربلا و همچنین شنیدن صدای انفجار در منطقه زاب در استان کرکوک در شمال عراق را تایید کرد.
منبع: المیادین