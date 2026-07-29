باشگاه خبرنگاران جوان - تصمیم فیفا برای اهدای جایزهای موسوم به «جایزه صلح» به دونالد ترامپ، از همان ابتدا واکنش گسترده رسانههای بینالمللی را برانگیخت. شماری از روزنامهنگاران و رسانهها این اقدام را «چاپلوسی سیاسی» و اقدامی مغایر با اصل بیطرفی ورزش توصیف کردند و نبود سابقه یا معیار مشخص برای اعطای این جایزه را از مهمترین دلایل انتقادها دانستند.
همزمان، نهادهای حقوق بشری و برخی منتقدان با اشاره به موضوعاتی مانند محدودیتهای صدور روادید برای هواداران و چهرههای فوتبالی برخی کشورها، از کمرنگ شدن مرز میان ورزش و سیاست انتقاد کردند. این واکنشها بار دیگر بحث درباره لزوم بازنگری در ساختار حکمرانی فیفا و پایبندی این نهاد به اصول استقلال، شفافیت و بیطرفی را در کانون توجه قرار داده است.