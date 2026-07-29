درپی حملات سعودی-آمریکایی به ۷ استان عراق و شهادت شهروندان این کشور، سفر الزیدی به ریاض لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع دولتی در عراق امروز چهارشنبه گزارش داد که سفر برنامه‌ریزی‌شده علی الزیدی، نخست وزیر این کشور به عربستان سعودی که قرار بود روز پنجشنبه انجام شود، لغو شد.

این تصمیم پس از حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع نیرو‌های الحشد الشعبی در هفت استان عراق اتخاذ شده است. هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی بغداد یا ریاض در مورد جزئیات لغو یا تاریخ جدید این سفر منتشر نشده است.

پایگاه اطلاع رسانی الحشد الشعبی ساعتی پیش اعلام کردند که درمی حملات سعودی-آمریکایی به مواضع این نیروها تاکنون ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

منبع: المدی

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، الحشد الشعبی ، عراق و عربستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عراق ۴۸ توافقنامه با آمریکا امضا کرد/ عراق جنایتکار خودش همه جانبه با حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کند چرا؟!
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