وزیر راه وشهرسازی گفت: موضوع تامین مسکن موضوعی کلان است و در تامین آن چندین وزارتخانه نقش دارند؛ بنابراین نباید موضوع مسکن صرفا به واگذاری زمین تقلیل داده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با امنیت و حوزه ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی همواره از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی، به‌ویژه رئیس کمیسیون، مورد توجه قرار داشته است، اظهار داشت: در این نشست اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دوران جنگ و پس از آن، برای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشریح شد.

وی افزود: گزارش‌های ارایه شده در زمینه پشتیبانی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تداوم خدمات در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و دریایی، همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی بر اهمیت توسعه کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب تأکید کردند، گفت: تسهیل خروج کالا از بنادر، توسعه سرمایه‌گذاری در بنادر شمالی، تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل، گسترش همکاری با کشور‌های همسایه و توسعه پایانه‌های مرزی شرق و غرب از دیگر محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

به گفته وی، مقرر شد در نشست‌های بعدی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مرتبط با بازسازی، توسعه کریدور‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل با جزئیات بیشتری بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که در حوزه حمل‌ونقل و مسکن، اجازه ندهیم اهداف دشمن در کاهش تاب‌آوری مردم ایران محقق شود، همان‌گونه که دشمن، تاکنون نیز به این هدف دست نیافته است.

موضوع مسکن نباید به واگذاری زمین تقلیل داده شود

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: موضوع تامین مسکن موضوعی کلان است و در تامین آن چندین وزارتخانه نقش دارند؛ بنابراین نباید موضوع مسکن صرفا به واگذاری زمین تقلیل داده شود. زیرا زمین آماده و رایگان وجود ندارد و آماده‌سازی هر قطعه زمین برای واگذاری، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز، مشکلات انباشته سال‌های گذشته است، گفت: در یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، اما تلاش کرده‌ایم به جای پرداختن به عملکرد دولت‌های گذشته، بر حل مسائل موجود تمرکز کنیم.

صادق با اشاره به پروژه‌های مسکن‌های حمایتی اظهار کرد: از حدود ۸۵۰ هزار واحدی که تحویل گرفته شد، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی بود و علاوه بر آن، مشکلاتی همچون کمبود منابع، تأمین خدمات زیربنایی، تأمین تسهیلات بانکی و تکمیل پروژه‌ها نیز وجود داشت که حل آنها نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است.تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان در سال جاری

وی همچنین درباره پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان گفت: تکمیل این مسیر از نخستین مأموریت‌های محوله از سوی رئیس‌جمهوری بود و با وجود محدودیت منابع، عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال شده است.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ریل‌گذاری این مسیر تا پایان تابستان تمام شود و اتصال ریلی چابهار–زاهدان در ماه‌های مهر یا آبان به بهره‌برداری برسد.توافق با کشور‌های همسایه برای توسعه کریدور‌های ترانزیتی

وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای افزود: در سفر‌های انجام‌شده به کشور‌های منطقه از جمله قزاقستان، توافقات مهمی برای توسعه کریدور‌های ترانزیتی حاصل شده و نشانه‌های افزایش انتقال بار از مسیر ایران کاملاً مشهود است

حمایت مجلس از وزارت راه برای تامین مالی اجرای پروژه‌ها

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به شرایط ویژه کشور، از نمایندگان مجلس خواست در تأمین منابع مورد نیاز این وزارتخانه حمایت بیشتری داشته باشند.

در ادامه این برنامه ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی نشست هم‌اندیشی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزیر در حوزه‌های حمل و نقل نتایج این هم‌اندیشی را مثبت ارزیابی کرد.



وی گفت: دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان مجلس به وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه منتقل شد و در مقابل، نگرانی‌ها و درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی نیز با اعضای کمیسیون در میان گذاشته شد.



رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توسعه کریدورهای راهبردی را مهم‌ترین محور مشترک وزارت راه و مجلس خواند و افزود: هم کمیسیون امنیت ملی و هم وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت تمرکز همه ارکان نظام بر توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب اتفاق‌نظر دارند. زیرا این مسیرها در آینده نقش مهمی در حوزه‌های اقتصادی، دفاعی و امنیتی ایفا خواهند کرد.



عزیزی همچنین با اشاره به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر گفت: دولت لایحه مربوط به کنوانسیون دریای خزر را آماده کرده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر به مجلس ارسال شود تا پس از موضوع تنگه هرمز، تعیین تکلیف این کنوانسیون نیز در دستور کار قرار گیرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ایام جنگ و همچنین خدمات ارائه‌شده در حوزه حمل‌ونقل، بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی، ارتقای تاب‌آوری حکمرانی، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی با رویکرد امنیت ملی تأکید کرد.



وی با تأکید بر اهمیت توسعه خطوط ریلی، هوایی و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: این زیرساخت‌ها علاوه بر ارتقای خدمات عمومی، موجب افزایش رضایت‌مندی، تقویت اعتماد عمومی، امیدآفرینی و در نهایت ارتقای امنیت ملی خواهند شد.



رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی خود را موظف به حمایت از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل، کریدورها و سایر مأموریت‌های حاکمیتی می‌داند و برگزاری نشست‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه مسکن، برای بررسی دقیق‌تر مسائل این بخش ادامه خواهد یافت.



وی گفت: هدف اصلی این نشست، نزدیک شدن دیدگاه‌های دولت و مجلس و دستیابی به درک مشترک از مسئولیت‌های دو مجموعه در حوزه‌های حاکمیتی، به‌ویژه در بخش راه و شهرسازی، بود.