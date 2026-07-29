باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - نشست تخصصی «بررسی ظرفیتهای تامین مالی و صادراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق» با حضور سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر حسن میثمی، مدیرکل توسعه و فناوریهای نوین و تحول دیجیتال وزارت ارتباطات، و جمعی از مدیران این حوزه، در محل وزارت ارتباطات برگزار شد.
سید صادق پژمان در این نشست با اشاره به جایگاه جهانی صنایع خلاق گفت: ارزش اقتصاد خلاق در جهان به حدود دو تریلیون دلار رسیده و بهطور متوسط سه درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. این حوزه تاکنون برای ۵۰ میلیون نفر اشتغالزایی کرده و نرخ رشد آن از متوسط رشد اقتصاد جهانی پیشی گرفته است.
وی با برشمردن مزیتهای داخلی این صنعت، تأکید کرد: صنایع خلاق در ایران، برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی که نیازمند سرمایهگذاری کلان هستند، با هزینه کمتر امکان ایجاد کسبوکار پایدار را فراهم میکنند. افزون بر این، در شرایط تحریم، این حوزه به دلیل وابستگی کمتر به منابع خارجی، آسیبپذیری پایینی داشته و میتواند به عنوان یک ظرفیت راهبردی برای رشد اقتصادی کشور عمل کند.
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با یادآوری تجربه موفق کره جنوبی در این حوزه، تصریح کرد: کشورهای توسعهیافته سهم بیشتری از صنایع خلاق در اقتصاد خود دارند. کره جنوبی نشان داده که با تکیه بر فرهنگ و هنر، میتوان به صادرات قابلتوجه و جذب سرمایه دست یافت.
پژمان در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه اقتصاد صنعتی و خلاق، خاطرنشان کرد:در اقتصاد سنتی، سرمایه فیزیکی و ماشینآلات حرف اول را میزدند، اما امروز ایده، محتوا، دانش و خلاقیت به موتور محرک سرمایهگذاری تبدیل شدهاند. اگرچه ایران در جهان بیشتر با نفت شناخته میشود، اما از ظرفیتهای عظیم تمدنی و فرهنگی برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است.
وی در پایان بر ضرورت حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال تأکید کرد و گفت: باید بستر مناسب برای توسعه حوزههایی، چون پوشاک، اسباببازی، سینما و دیگر صنایع خلاق فراهم شده و مسیر حضور قدرتمندانه آنها در بازارهای بینالمللی هموار شود.