شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور باشکوه مردم شهرستان صالح آباد استان همدان در تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و پنجاهمین آیین باشکوه «میثاق با ولایت» با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معزز شهدا و مسئولان محلی در جوار گلزار شهدای شهر صالحآباد استان همدان، برگزار شد. این محفل نورانی که در فضایی آکنده از شور و شعور انقلابی برگزار شد. این مراسم با قرائت روضهخوانی و زیارت عاشورای کربلایی حسن قاسمی، اجرای حماسی کربلایی سعید غفاری و مدیحهسرایی کربلایی مرتضی یگانه، رنگ و بوی کربلایی همراه بود.
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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