باشگاه خبرنگاران جوان - رضا برهانینیا با تاکید بر هوشیاری شهروندان در مواجهه با پیامهای مشکوک اظهار کرد: کلیه پیامکهای ارسالی سازمان امور مالیاتی کشور فقط از طریق سرشماره ماسک شده (MALIAT) ارسال می شود.
مدیرکل امور مالیاتی البرز ادامه داد: هرگونه پیام از شمارههای شخصی یا دامنههای ناشناس با هدف کلاهبرداری و دسترسی به اطلاعات بانکی شهروندان طراحی شده است.
صورت عدم ثبت اطلاعات، تصریح کرد: مودیان در صورت دریافت چنین پیامهایی، ضمن نادیده گرفتن و خودداری از باز کردن لینکهای ارسالی و ناشناس، موضوع را به دیگران نیز اطلاعرسانی کنند تا از وقوع هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده سودجویان جلوگیری شود.