مدیران باشگاه استقلال در نظر دارند تا برای تقویت تیم خود یک مهاجم خارجی جدید جذب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کادر فنی استقلال پس از بررسی وضعیت تیم در هفته‌های اخیر، تقویت خط حمله را یکی از اولویت‌های اصلی خود برای ادامه فصل اعلام کرده و بر همین اساس، مدیران باشگاه مذاکرات و بررسی‌های لازم برای جذب یک مهاجم خارجی را آغاز کرده‌اند.

گزینه مدنظر استقلال مهاجمی خارجی است که سابقه بازی در لیگ‌های معتبر را در کارنامه دارد و از مدت‌ها قبل عملکرد او توسط کادر فنی و کمیته نقل‌وانتقالات باشگاه زیر نظر گرفته شده است. با این حال، تا زمانی که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باز نشود، امکان نهایی شدن این انتقال و ثبت قرارداد این بازیکن وجود نخواهد داشت.

پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال به دلیل برخی پرونده‌های مالی و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی فیفا همچنان بسته است و همین موضوع باعث شده آبی‌پوشان تاکنون نتوانند قرارداد بازیکنان جدید خود را نیز در سازمان لیگ به ثبت برسانند. مدیران باشگاه امیدوارند با رفع موانع موجود و صدور رأی نهایی، این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود تا علاوه بر ثبت قرارداد خرید‌های جدید، شرایط برای جذب مهاجم خارجی نیز فراهم شود.

کادر فنی استقلال اعتقاد دارد با توجه به فشردگی مسابقات لیگ برتر و جام حذفی، حضور یک مهاجم گلزن و باتجربه می‌تواند قدرت تهاجمی این تیم را افزایش دهد و به همین دلیل، جذب مهاجم خارجی همچنان یکی از برنامه‌های اصلی باشگاه محسوب می‌شود.

در حال حاضر استقلال فعالیت چندانی در بازار نقل‌وانتقالات نداشته و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، دست مدیران این باشگاه را برای تقویت ترکیب بسته است. با این حال، مسئولان باشگاه مذاکرات خود با گزینه خارجی را متوقف نکرده‌اند تا در صورت باز شدن پنجره، روند جذب این بازیکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود.

مدیران استقلال تلاش دارند تمامی مراحل مذاکره، توافق مالی و دریافت رضایت اولیه از این مهاجم را پیش از باز شدن پنجره به سرانجام برسانند تا بلافاصله پس از رفع محرومیت نقل‌وانتقالاتی، قرارداد او به امضا رسیده و برای ثبت به سازمان لیگ ارسال شود.

استقلال که خود را برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند، امیدوار است هم‌زمان با حل مشکلات مربوط به پنجره نقل‌وانتقالاتی، بتواند با جذب این مهاجم خارجی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی در خط حمله را برطرف کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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