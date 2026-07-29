باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی اعلام کرد که در پی انتشار برخی اخبار و گزارش‌های بین‌المللی درباره برخی محموله‌های صادراتی گوشت برزیل و موارد عدم انطباق گزارش‌شده در برخی بازارهای بین‌المللی، موضوع در کمیته تخصصی دامپزشکی انجمن با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، متخصصان و ممیزان بین‌المللی حوزه دامپزشکی و ایمنی غذا مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس جمع‌بندی این بررسی‌های کارشناسی، هیئت‌مدیره انجمن نکات زیر را به اطلاع می‌رساند؛

سلامت و امنیت غذایی مردم همواره مهم‌ترین اولویت سازمان دامپزشکی کشور و تمامی فعالان مسئول در زنجیره تامین فرآورده‌های خام دامی است.

فرآورده‌های خام دامی وارداتی به کشور مطابق ضوابط و الزامات سازمان دامپزشکی کشور و بر پایه اصول ارزیابی خطر و استانداردهای بین‌المللی از جمله استانداردها و دستورالعمل‌های WOAH و نظام‌های ممیزی و بازرسی دامپزشکی تحت کنترل و پایش قرار می‌گیرند.

در مبادی ورودی کشور، آزمون‌ها و کنترل‌های متناسب با مخاطرات بهداشتی شناخته‌شده، بر اساس برنامه‌های رسمی پایش و ارزیابی خطر انجام می‌شود، در صورت دریافت هرگونه هشدار معتبر یا اطلاعات جدید از مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی، بررسی‌های تکمیلی و اقدامات لازم مطابق ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی اعلام می‌دارد که انجمن در راستای همکاری با نظام رسمی نظارت بهداشتی، برنامه انجام نمونه‌برداری و آزمون‌های تکمیلی و ادواری توسط آزمایشگاه‌های مستقل و دارای صلاحیت را در دستور کار دارد و نتایج این ارزیابی‌ها حسب مورد برای بهره‌برداری کارشناسی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار خواهد گرفت تا در کنار نظام رسمی پایش به ارتقاء شفافیت، تقویت نظارت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

از اعضای انجمن و هم‌وطنان درخواست می‌شود اخبار مرتبط با سلامت مواد غذایی را صرفا از مراجع رسمی و تخصصی دنبال کنند و همواره انجمن همچون گذشته خود را متعهد به رعایت کامل قوانین و مقررات، همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت از تامین فرآورده‌های سالم، ایمن و منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌داند.

هیئت‌مدیره بر این باور است که تعامل سازنده میان بخش خصوصی، سازمان دامپزشکی کشور و سایر نهادهای مسئول، پشتوانه‌ای موثر برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد بود.