نظارت استاندارد بر فرایند توزیع گاز مایع تشدید شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی توکلی گلپایگانی با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای سیاست‌های نظارتی سازمان و بر اساس استاندارد ملی ۸۴۱، پایش مستمر عملکرد نهاد‌های ارزیابی انطباق و استمرار کیفیت در فرآیند سیلندرپرکنی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، بازدید‌های میدانی دقیقی از واحد‌های سیلندرپرکنی و آزمایشگاه‌های تأییدصلاحیت‌شده انجام می‌شود.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، فرآیند‌های حیاتی واحد‌ها از جمله شرایط پرکردن سیلندرها، سامانه‌های کنترل نشتی، تجهیزات اطفای حریق، شرایط انبارش و همچنین دقت و صحت عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در آزمون‌های استاندارد شیر و سیلندر به طور دقیق ارزیابی می‌شود.

توکلی گلپایگانی با تأکید بر اینکه رعایت الزامات استاندارد ملی ۸۴۱ پیش‌شرط حفظ ایمنی عمومی است، اظهار داشت: تأسیسات سیلندرپرکنی باید به صورت دوره‌ای بازرسی شده و واحد‌های تولیدی ابن تاسیسات نسبت به دریافت و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند. هیچ واحدی مجاز نیست بدون احراز کامل شرایط فنی و ایمنی به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای معیار مصرف انرژی سازمان استاندارد، با اشاره به اینکه بسیاری از حوادث گاز مایع ناشی از فرسودگی یا عدم بازرسی دوره‌ای سیلندرهاست، تصریح کرد: رعایت ایمنی نباید به محدوده تأسیسات محدود شود. زنجیره ایمنی باید از مرحله پرکردن تا زمان تحویل به مصرف‌کننده نهایی یکپارچه باشد. بر همین اساس، واحد‌های تولیدی و توزیعی موظفند سیلندر‌های غیراستاندارد و فرسوده را فوراً از چرخه مصرف خارج و جمع‌آوری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این بازدید‌های نظارتی با دامنه‌ای گسترده‌تر در تمامی استان‌ها ادامه خواهد یافت و با متخلفانی که الزامات استاندارد را رعایت نکنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. تعامل سازنده میان تولیدکنندگان، آزمایشگاه‌های همکار و نهاد‌های نظارتی، کلید ارتقای ایمنی در این حوزه حساس است.

شایان ذکر است تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع به دلیل ماهیت اشتعال‌زا و فشار بالای محصول، از زیرساخت‌های حساس انرژی به شمار می‌روند و نظارت مستمر بر آنها به همراه ارزیابی دقیق عملکرد آزمایشگاه‌های همکار، از اولویت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران است.