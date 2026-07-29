باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان زاده روز چهارشنبه در کارگروه احیای تالاب انزلی در رشت اظهار کرد: اختصاص اعتبار گفته شده به تالاب انزلی نشان دهنده اهمیت این تالاب است و انتظار داریم که سایر سازمان‌ها نیز نگاه ویژه‌ای به تالاب انزلی داشته باشند.

وی افزود: البته این بودجه باید توسط استان گیلان جذب شود و امیدواریم که مسئولان این استان بتوانند بیشترین میزان این اعتبار را برای احیای تالاب انزلی جذب کنند تا شاهد اقدامات مناسب در این خصوص باشیم.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از سوی دیگر در چند تالاب کشور عملیات «سن سنجی» رسوب را آغاز کردیم و همچنین میزان فلزات سنگین هم اندازه‌گیری می‌شود که این کار را هم می‌توانیم در تالاب انزلی انجام دهیم تا تکلیف رسوب این تالاب مشخص شود.

برای احیای تالاب باید جلوی ورود فاضلاب گرفته شود

همچنین هادی حق‌شناس استاندار گیلان نیز در این جلسه اظهار کرد: برای احیای تالاب انزلی نباید کارهای مقطعی انجام داد و باید جلوی ورود فاضلاب شهرصنعتی و خانگی به تالاب را گرفت تا این تالاب دوباره احیا شود.

وی افزود: به همین دلیل در هفت شهری که به تالاب انزلی متصل هستند باید تصفیه خانه‌های مناسب احداث شود؛ همچنین شهرهای صنعتی این شهرها نیز باید دارای تصفیه خانه باشند تا جلوی فاضلاب به تالاب گرفته‌ شود و از حجم رسوبات نیز کاسته شود.

نماینده عالی دولت در گیلان ادامه داد: با وجود اینکه آب تراز دریای خزر نسبت به سال گذشته بالاتر است اما این احساس در تالاب وجود ندارد چون حجم رسوب در آن بسیار زیاد است.

استاندار گیلان اضافه کرد: البته شیلات باید متولی تالاب باشد چون این تالاب یک حوزه ۲۰ هزار هکتاری آب شیرین است که مولد ماهی است و بهره برداری آن هم توسط شیلات انجام می‌شود که در این راستا باید اقدامات مناسبی را شیلات برای احیای تالاب انجام دهد.

حق‌شناس در ادامه به ارائه برنامه‌های مدون دستگاه‌های اجرایی اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه هیات دولت به گیلان سفر خواهد کرد، دستگاه‌های مربوطه برنامه‌های مختص به حوزه خود را در خصوص پسماند و احیای تالاب انزلی ارائه دهند.

گیلان دارای بیش از ۳۰ هزار هکتار پهنه تالابی است که افزون بر ۲۴ هزار هکتار آن، ۸۰ درصد در قالب سه تالاب (انزلی، امیرکلایه و بوجاق) تحت عنوان کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.

گیلان دیر زمانیست با مشکلات زیست محیطی از جمله به شماره افتادن نفس‌های تالاب بین المللی انزلی به عنوان یکی از زیست ‌بوم‌های ارزشمند جهان که نیم قرن است در کنوانسیون بین‌المللی رامسر به ثبت رسیده و طی سال‌های اخیر با دست اندازی‌ها و مشکلات مکرر انسانی و طبیعی نفسش تنگ‌تر شده دست و پنجه می‌ساید.

رسوبات و فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و نخاله‌ها، گیاهان مهاجمی چون آزولا و سنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و سازها در حریم تالاب، آتش‌زدن نیزارها با هدف تصرف و انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان آب موجود تالاب همه زخم هایی است که طی چند دهه اخیر هر بار پیکره تالاب بین المللی انزلی را می خراشد.

همین زخم ها بود که موجب شد تالاب انزلی با بیش از دهها گونه انواع ماهی، صدها گونه گیاهی و اکوسیستمی کم‌نظیر با محدوده ۲۰ هزار هکتاری سال ۱۹۹۳میلادی در زمره تالاب‌های در معرض خطر نابودی (فهرست مونترو) قرار گیرد.