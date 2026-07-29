سخنگوی وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، این اقدام را «حمله‌ای تروریستی» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، امروز چهارشنبه حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد و آن را بخشی از شیوه‌های دزدی دریایی دانست.

زاخارووا در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک در واکنش به اعلام وزارت امور خارجه ایران مبنی بر اینکه یک کشتی تجاری ایرانی در ۲۵ جولای توسط اوکراینی‌ها مورد حمله قرار گرفته و منجر به کشته شدن یک خدمه و زخمی شدن یک نفر دیگر شده است، گفت: «این حمله یک حمله تروریستی واقعی بود.»

زاخارووا افزود که این حمله، طبق مفهوم مدرن، به عنوان یک اقدام تروریستی طبقه‌بندی می‌شود و طبق رویه‌های بین‌المللی، «بازگشت به شیوه‌های دزدی دریایی» محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه ایران پیش از این گزارش داد که اوکراین روز شنبه، ۲۵ ژوئیه، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله نظامی کرد که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک ملوان دیگر شد. تهران تایید کرد که حق پاسخ به حمله اوکراین را برای خود محفوظ می‌دارد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: کشتی ایرانی ، وزارت خارجه روسیه ، جنگ با ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
جناب پوتین انتقام کشتی ما را شما از زنلسکی بگیرید نه از مردم اوکراین آخه ما با اوکراین سنمی نداریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خخخ روسیه اقدام اوکراین تروریستی خواند روسیه دارد ایران را تحریک میکند تا قدری ضربه گیر اوکراین شود مرگ برروس بی خاصیت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خوب ببینید روسیه کبیر چه جوری از آب گل آلود ماهی میگیره.میگن تفرقه بی انداز و پادشاهی کن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا، اروپا، ناتو، اوکراین، عربستان سعودی، امارات، اردن، کویت، بحرین، رژیم کودک کش صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سار گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
باید سریع تلافی کرد والا پرروتر میشوند
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روسیه دو کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد بنده از این بابت از روسیه تشکر می کنم
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
اوکراین متجاوز است و باید مجازات شود.
۱۴:۱۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
تجاوز و حمله اوکراین جنایتکار به شناور ایرانی 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است که متأسفانه هنوز هم پاسخ و جواب تجاوز و حمله اوکراین جنایتکار ندادند چرا؟
اوکراین متجاوز است و باید مجازات شود.
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روسیه می‌خواهد ایران درگیر اوکراین نشود این تله ای که روسیه برای ایران بارگذاری کرد
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
باید به اوکراین حمله ی موشکی کنیم
ما متحد روسیه هستیم
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
توغلط میکنی متحد روسیه باشی روسیه چرا ازتو دفاع نکرد احمقید بخدا تاوقتی امثال شماها راداریم نیاز به اسرائیل وآمریکا ندا یم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید به طور مستقیم، علنی و آشکار همکاری نظامی با روسیه اعلام کند و هم از اوکراین انتقام بگیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روسیه کشوری متجاوز است. خجالت نمیکشی یا افتخار میگویی متحد روسیه جنایتکار هستی؟
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