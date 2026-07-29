باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، امروز چهارشنبه حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد و آن را بخشی از شیوه‌های دزدی دریایی دانست.

زاخارووا در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک در واکنش به اعلام وزارت امور خارجه ایران مبنی بر اینکه یک کشتی تجاری ایرانی در ۲۵ جولای توسط اوکراینی‌ها مورد حمله قرار گرفته و منجر به کشته شدن یک خدمه و زخمی شدن یک نفر دیگر شده است، گفت: «این حمله یک حمله تروریستی واقعی بود.»

زاخارووا افزود که این حمله، طبق مفهوم مدرن، به عنوان یک اقدام تروریستی طبقه‌بندی می‌شود و طبق رویه‌های بین‌المللی، «بازگشت به شیوه‌های دزدی دریایی» محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه ایران پیش از این گزارش داد که اوکراین روز شنبه، ۲۵ ژوئیه، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله نظامی کرد که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک ملوان دیگر شد. تهران تایید کرد که حق پاسخ به حمله اوکراین را برای خود محفوظ می‌دارد.

منبع: اسپوتنیک