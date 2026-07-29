باشگاه خبرنگاران جوان - سید علاءالدین کراماتی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز بر ضرورت شفافیت در نحوه هزینهکرد اعتبارات آموزشی تأکید کرد و اظهار داشت: باید بهطور دقیق مشخص شود چه میزان از منابع اختصاصیافته به آموزش و پرورش، از جمله اعتبارات پرداختی شهرداری شیراز، در داخل شهرستان صرف شده است.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون در ساماندهی سرویس مدارس، گفت: رفع مشکلات این حوزه تنها با پایبندی تمامی دستگاههای مسئول به قوانین و مقررات امکانپذیر است و قانونمداری، زمینهساز ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر در ارائه خدمات خواهد بود.
او با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش، رسیدگی به مسائل این بخش را یکی از ارزشمندترین عرصههای خدمت دانست و افزود: توجه به رفع چالشهای آموزش و پرورش از مهمترین وظایف مدیران به شمار میرود. آموزش عشایری نیز با تلاش و همت شخصیتهای تأثیرگذاری همچون استاد محمدبهمنبیگی پایهگذاری و توسعه یافته است.
کراماتی با اشاره به نقش ماندگار استاد بهمنبیگی در تحول آموزش عشایری کشور تصریح کرد: هرچند گفته میشود «با یک گل بهار نمیشود»، اما این استاد فرهیخته با پشتکار و تلاش مستمر خود توانست نهضتی بزرگ در حوزه آموزش عشایری ایجاد کند؛ حرکتی که نتیجه آن تربیت شمار زیادی از شخصیتهای برجسته و اثرگذار کشور بوده است.
او، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی را ضرورتی اساسی عنوان کرد و گفت: برافراشته بودن پرچم جمهوری اسلامی ایران در سطح شهرها و ادارات، نشانهای از افزایش توجه به هویت ملی است و عبور موفق از چالشهای کشور نیز در گرو تقویت این هویت و انسجام ملی خواهد بود.
فرماندار شیراز همچنین بر لزوم معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و فرهنگی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برای نسلهای آینده تأکید کرد و اظهار داشت: هرچه شناخت و مطالعه درباره ویژگیهای شخصیتی، علمی و فرهنگی ایشان افزایش یابد، ابعاد گستردهتری از دانش، بینش و اشراف فرهنگی ایشان آشکار خواهد شد.
او با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور افزود: امید است همافزایی میان میدان و دیپلماسی، زمینه دستیابی به دستاوردهایی همراه با عزت، اقتدار و سربلندی برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد و اعضای شورا در این جلسه موضوعاتی از جمله مسائل آموزش و پرورش، ساماندهی سرویس مدارس و نحوه هزینهکرد اعتبارات آموزشی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
منبع: فرماندار شیراز