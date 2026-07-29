فرماندار شیراز با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی منابع آموزشی گفت: باید مشخص شود چه میزان از اعتبارات اختصاص‌یافته به آموزش‌وپرورش، از جمله منابع پرداختی شهرداری شیراز، در داخل شهرستان هزینه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علاءالدین کراماتی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز بر ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی تأکید کرد و اظهار داشت: باید به‌طور دقیق مشخص شود چه میزان از منابع اختصاص‌یافته به آموزش و پرورش، از جمله اعتبارات پرداختی شهرداری شیراز، در داخل شهرستان صرف شده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون در ساماندهی سرویس مدارس، گفت: رفع مشکلات این حوزه تنها با پایبندی تمامی دستگاه‌های مسئول به قوانین و مقررات امکان‌پذیر است و قانون‌مداری، زمینه‌ساز ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر در ارائه خدمات خواهد بود.

او با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش، رسیدگی به مسائل این بخش را یکی از ارزشمندترین عرصه‌های خدمت دانست و افزود: توجه به رفع چالش‌های آموزش و پرورش از مهم‌ترین وظایف مدیران به شمار می‌رود. آموزش عشایری نیز با تلاش و همت شخصیت‌های تأثیرگذاری همچون استاد محمدبهمن‌بیگی پایه‌گذاری و توسعه یافته است.

کراماتی با اشاره به نقش ماندگار استاد بهمن‌بیگی در تحول آموزش عشایری کشور تصریح کرد: هرچند گفته می‌شود «با یک گل بهار نمی‌شود»، اما این استاد فرهیخته با پشتکار و تلاش مستمر خود توانست نهضتی بزرگ در حوزه آموزش عشایری ایجاد کند؛ حرکتی که نتیجه آن تربیت شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار کشور بوده است.

او، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی را ضرورتی اساسی عنوان کرد و گفت: برافراشته بودن پرچم جمهوری اسلامی ایران در سطح شهر‌ها و ادارات، نشانه‌ای از افزایش توجه به هویت ملی است و عبور موفق از چالش‌های کشور نیز در گرو تقویت این هویت و انسجام ملی خواهد بود.

فرماندار شیراز همچنین بر لزوم معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و فرهنگی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برای نسل‌های آینده تأکید کرد و اظهار داشت: هرچه شناخت و مطالعه درباره ویژگی‌های شخصیتی، علمی و فرهنگی ایشان افزایش یابد، ابعاد گسترده‌تری از دانش، بینش و اشراف فرهنگی ایشان آشکار خواهد شد.

او با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور افزود: امید است هم‌افزایی میان میدان و دیپلماسی، زمینه دستیابی به دستاورد‌هایی همراه با عزت، اقتدار و سربلندی برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد و اعضای شورا در این جلسه موضوعاتی از جمله مسائل آموزش و پرورش، ساماندهی سرویس مدارس و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

منبع: فرماندار شیراز 

برچسب ها: فرماندار شیراز ، آموزش و پرورش فارس ، سرویس مدارس ، قانون مداری
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