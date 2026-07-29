مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری با اشاره به اینکه مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ و مطالبات دی‌ماه داروخانه‌ها نیز امروز پرداخت شده است، بیان کرد: همچنین معادل یک‌ماه مطالبات مراکز درمانی غیردانشگاهی نیز پرداخت شد.

وی افزود: با توجه به تسریع در روند نقد شدن اوراق مالی که دولت بابت رد دیون به تأمین‌اجتماعی اختصاص داده است، پرداخت‌های نسبتاً منظم به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به منابع و مصارف ماهانه مربوط به تعهدات سازمان در قبال ذینفعان، گفت: تأمین اجتماعی ماهانه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد برای پرداخت‌های جاری در حوزه‌های مستمری دارد.