مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مصطفی سالاری با اشاره به اینکه مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ و مطالبات دی‌ماه داروخانه‌ها نیز امروز پرداخت شده است، بیان کرد: همچنین معادل یک‌ماه مطالبات مراکز درمانی غیردانشگاهی نیز پرداخت شد.

وی افزود: با توجه به تسریع در روند نقد شدن اوراق مالی که دولت بابت رد دیون به تأمین‌اجتماعی اختصاص داده است، پرداخت‌های نسبتاً منظم به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به منابع و مصارف ماهانه مربوط به تعهدات سازمان در قبال ذینفعان، گفت: تأمین اجتماعی ماهانه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد برای پرداخت‌های جاری در حوزه‌های مستمری دارد.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، بدهی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
معوقات دوماه بازنشستگان تامین اجتماعی چی شده رفته وارد۵ماه شده است ماحداقل بگیران واقعادرحال نابودی هستیم وگرسنه سربربالین می گداریم اگرمسلمان هستید صدای مارابگوش مسولین بی دردبرسانید
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۲۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
حقوق معوقه ما را چرا تامین اجتماعی نمی دهد؟اگر ما بدهکار بودیم تا حالا کلی سود می‌کشید روش .خدا ظالمان نیامرزد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بازنشستگان تامین اجتماعی هم هنوز مبلغ افزایش حقوق ماه‌های فروردین ماه و اردیبهشت را از تامین اجتماعی نگرفتند
تامین اجتماعی به بازنشستگان بدهی دارد
نصف سال رفت چه موقع می خواهد بدهی که به بازنشستگان بیچاره که در این شرایط تورم وگرانی گیر افتادن پرداخت کند
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