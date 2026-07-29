باشگاه خبرنگاران جوان - لایحهای که از طریق دولت آمریکا در قالب بودجه ۲۰۲۷ به کنگره ارائه شده که در ان زمینه برای همکاری گستردهتر بلکه ادغام در استفاده از فناوریهای نظامی با رژیم صهیونی را فراهم میکند. این اعترافی روشن به ناکامی نظامی قرارگاه غربی – عبری در برابر جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت است.
متن این بند با عنوان ابتکار همکاری فناوری" United States–Israel Defense Technology Cooperation Initiative " بر همکاری فناورانه، تحقیق و توسعه مشترک، آزمایش، ارزیابی، انتقال و ادغام فناوریهای دفاعی شامل هوش مصنوعی، فناوریهای خودکار، سایبری، جنگ الکترونیک و تقویت همکاریهای صنعتی متمرکز است.
ادغام دو ارتش گرچه نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار فرماندهی، اختیارات عملیاتی و قوانین نیروهای مسلح است، اما بند ۲۱۹ صرفاً یک چارچوب همکاری فناورانه و صنعتی ایجاد میکند که گامی در این زمینه است.
منتقدان این بند را به دلیل استفاده از واژگانی مانند integration" و "joint research" که شامل ادغام و تحقیقات مشترک یا همکاریهای فناورانه "technology cooperation" معتقدند سطح همکاری دفاعی آمریکا و رژیم صهیونی افزایش مییابد و ممکن است وابستگی متقابل فناورانه ایجاد کند.
دولت دونالد ترامپ، این رویکرد را با ادعای تقویت توان بازدارندگی آمریکا، افزایش برتری فناوری نظامی و حمایت از متحدان راهبردی واشنگتن در دستور کار قرار داده است.
راهبرد مقابله با انچه تهدیدات منطقهای بویژه مقابله با ایران و حفظ برتری فناوری آمریکا در حوزههای نوظهور نظامی عنوان کرده است را هم از دیگر توجیهات برای ارائه این لایحه عنوان کرده است.
مجلسِ نمایندگانِ اول مرداد ماه بودجه نظامی حدود ۱٫۱۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۷ را با ۲۱۶ در برابر ۲۱۲ رای تصویب کرد که نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
همکاری فناورانه رژیمهای آمریکا و صهیونی در ۱۰ حوزۀ از جمله سامانههای ضد پهپاد، مقابله با تونلهای زیرزمینی، دفاع موشکی و هوایی، هوش مصنوعی، محاسدبات کوانتومی و سامانههای خودران، انرژی هدایت شده، جنگ سایبری و الکترونیک، زیست فناوری و تولید زیستی، ادغام شبکهای و همکاری صنعتی تولیدی در حوزۀ نظامی تعریف شده است.
این لایحه البته مخالفانی دارد که منتقدان همکاری نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل را در دو حوزه را نگران کنندهتر میدانند که:
۱- هوش مصنوعی و کوانتوم
در حال حاضر دسترسی به پژوهشهای پیشرفته آمریکا در این حوزهها فقط محدود به بریتانیا و استرالیا در چارچوب رکن دوم پیمان سه جانبه امنیتی آکوس است، پیمانی که هسته اصلی مقابله با نفوذ چین در اقیانوسیه بشمار میرود.
این لایحه بدون هیچ تدبیر ضدجاسوسی یا حقوق بشری، این دسترسی را به رژیم اسرائیل نیز میدهد. رژیم صهیونی برنامه فعال جاسوسی فناورانه دارد و پیشتر فناوریهای حساس آمریکایی را به کشورهایی از جمله چین فروخته است.
افزون بر این، بسیاری از فناوریهای نظامی رژیم صهیونی در کرانه غربی رود اردن و غزه آزمایش شده که برخی نهادهای بین المللی، سامانههای هدف گیری و نظارت مبتنی برهوش مصنوعی را نوعی جنایت جنگی و نسل کشی تلقی میکنند.
۲ – زیست فناوری
اسرائیل یکی از انگشت شمار رژیمهایی است که کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک را نپذیرفته است بنابر این اگر این لایحه تصویب شود، نخستین همکاری آمریکا با رژیمی خواهد بود که از کنار گذاشتن سلاحهای بیولوژیک تهاجمی سر باز زده است و از این رو واشنگتن را بصورت رسمی در جایگاه مشارکت در تولید سلاحهای بیولوژیک قرار میدهد.
رژیمهای امریکا و صهیونی طی ۱۴ ماه گذشته بصورت آشکار دست کم دو جنگ علنی را ضد جمهوری اسلامی ایران تدارک دیدند که هرگونه تقویت همکاری ولو شکلی نوعی همکاری مشترک و استمرار جنگ ترکیبی ضد ایران تلقی میشود.
این لایحه در عمل تغییر چندانی در میدان نبرد ایجاد نمیکند، اما یک موضوع را تایید میکند و آن هم مهر تایید رسمی نیابتی بودن رژیم صهیونی در غرب آسیا است که امام مجاهد شهید پیشتر بصراحت در مورد آن سخن گفته بودند.
منبع: صدا و سیما