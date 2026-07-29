باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از علاقهمندان به زیارت اباعبدالله الحسین (ع) در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و قریب به ۲ میلیون زائر با امنیت و آرامش از مرزهای کشور خارج شدند.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این لحظه به میهن بازگشتهاند، اظهار داشت: در حال حاضر موج بازگشت زائران بهتدریج در حال قوت گرفتن است و ما به همراه سایر سازمانها و دستگاههای متولی، بستر استقبال شایسته از آنان را بر اساس طرحهای از پیش تعیینشده فراهم کردهایم.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تأکید بر اینکه اصلیترین وظیفه پلیس در این مأموریت عظیم، تأمین امنیت است، تصریح کرد: در طول این مدت، تردد ۲ میلیون زائر عزیز بدون هیچگونه مشکل امنیتی انجام شد و خدا را شکر در این حوزه کوچکترین مسئلهای رخ نداد.
سردار شرفی در تشریح اقدامات پلیس در حوزه خدمات مسافرتی گفت: با پیشبینیهای صورتگرفته در زیرساختهای چاپ، توزیع و همچنین فراهمسازی امکان ثبتنام الکترونیکی، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره سند مسافرتی در قالب گذرنامه عادی، زیارتی و سند خادم میان متقاضیان ایرانی و اتباع خارجی توزیع شد.
وی با اشاره به ابتکار عمل پلیس در ارائه خدمات میدانی خاطرنشان کرد: امسال سیستمی طراحی شده بود که بر اساس آن، همکاران ما با حضور در تجمعات مردمی و معابر، بهصورت چهرهبهچهره اسناد مسافرتی را به متقاضیان تقدیم میکردند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به رصد دقیق تحرکات افراد فرصتطلب، از شناسایی و دستگیری قریب به یک هزار و ۵۰۰ نفر از مجرمان این حوزه خبر داد و افزود: با هوشیاری پلیس، از وقوع هرگونه جرم علیه زائران عزیز جلوگیری به عمل آمد.
وی در تشریح وضعیت ترافیکی جادهها اظهار داشت: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون، بالغ بر ۵۲ میلیون بار تردد خودرویی به سمت استانهای مرزی ثبت شده است، با این حجم بالای تردد، خوشبختانه به لطف خدا و تلاش همکاران، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات هستیم؛ بهطوریکه تصادفات فوتی ۷۵ درصد و تعداد جانباختگان نیز ۸۵ درصد کاهش یافته است و در بخش تصادفات جرحی و تعداد مجروحین نیز به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۶ درصد کاهش را تجربه میکنیم.
سردار شرفی با بیان اینکه بهترین شرایط از نظر روانسازی ترافیک، ارائه خدمات گذرنامه و سهولت تردد برای زائران فراهم است، تصریح کرد: در گفتوگویی که با زائران داشتم، رضایت کامل آنان از عملکرد پلیس و سایر دستگاههای خدماتی، درمانی و مدیریتی مشهود بود.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در پایان ضمن آرزوی قبولی زیارت زائران اباعبدالله الحسین (ع)، ابراز امیدواری کرد این خدمت اندک، ذخیرهای برای آخرت خادمان ملت باشد.