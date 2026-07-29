سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از اتخاذ تمهیدات ویژه برای میزبانی از زائران اربعین حسینی در ۱۹۹۵ مجتمع خدماتی-رفاهی در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدرضا زمانیان، سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از اتخاذ تمهیدات ویژه برای میزبانی از زائران اربعین حسینی در ۱۹۹۵ مجتمع خدماتی-رفاهی در سراسر کشور خبر داد.

زمانیان با بیان اینکه این مجتمع‌ها با میانگین پراکندگی ۷۷ کیلومتر در سطح شبکه راه‌های کشور مستقر هستند، اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح خدمات‌رسانی در ایام اربعین، کمیته‌های ویژه نظارتی با محوریت معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میراث فرهنگی، بهداشت و درمان و اماکن تشکیل شده است. این کمیته‌ها با انجام بازدید‌های میدانی مستمر، بر عملکرد مجتمع‌ها نظارت کرده و در صورت احراز نقص یا تخلف، برخورد‌های قانونی لازم اعمال می‌شود.

وی  در خصوص اقدامات و تسهیلات در نظر گرفته شده در این زمینه گفت: هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی نفت جهت تأمین سوخت مورد نیاز انجام شده و پمپ‌های سوخت مجزایی برای اتوبوس‌های حامل زائران اختصاص یافته است تا از معطلی ناوگان عمومی در صف‌های طولانی جلوگیری شود.

اوبه پایداری خدمات رفاهی هم اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ذخایر آب برای مجتمع‌های متکی به تانکر آبرسانی و ایجاد امکانات ویژه برای شارژ تلفن همراه زائران، از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است. نمایندگان ادارات کل راهداری در استان‌ها به‌صورت کشیک مقیم در مجتمع‌ها مستقر شده‌اند تا ضمن نظارت مستقیم، در صورت بروز هرگونه مشکل، پیگیری‌های لازم را در محل انجام دهند.نصب بنر‌های معرفی مدیران پاسخگوی مجتمع‌ها و استفاده از بیلبورد‌های تبلیغاتی در مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی برای اکران‌های فرهنگی ویژه اربعین صورت گرفته است.

سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان راهداری با تأکید بر اهمیت استراحت رانندگان در این مجتمع‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفر، از زائران خواست گزارش‌ها، انتقادات یا پیشنهادات خود را از طریق شماره تلفن ۱۴۱ (مرکز مدیریت راه‌های کشور) و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ با این سازمان در میان بگذارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اقدامات صورت‌گرفته، مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی بتوانند با بالاترین کیفیت، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر‌های جاده‌ای باشند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بلیت قطار
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