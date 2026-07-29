اداره کل هواشناسی گیلان ضمن صدور هشدار زرد، شرایط دریای خزر را برای شنا در سواحل استان طی فردا تا یکشنبه ۱۱ مرداد، غالبا نامناسب پیش بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیهای با صدور هشدار سطح زرد، از ممنوعیت برخی فعالیتهای دریایی به ویژه شنا و گردشگری طی فردا (پنجشنبه ۸ مرداد ماه) تا یکشنبه ۱۱ مرداد در سواحل این استان خبر داد. بیشینه ارتفاع موج دریای خزر طی این مدت به ویژه پیش از ظهر پنجشنبه و جمعه در سواحل گیلان را حدود ۱ – ۱.۶ متر و در نزدیک سواحل استان را تا حدود ۲ متر پیش بینی کرده است.
بر این اساس، غرق شدن شناگران، احتمال آسیب به قفسها و تورهای صیادی و احتمال خسارت به قایق و شناورهای کوچک از مخاطرات این مدت اعلام شده است؛ بنابراین منع شنا، منع تردد قایقهای سبک و تفریحی به ویژه طی فردا و پس فردا، محدود کردن ورود و خروج کشتیها به بندر، محدود کردن تردد کشتیهای تجاری، منع برخی فعالیتهای شیلاتی به ویژه صید کیلکا، محدود کردن فعالیتهای پشتیبانی صنایع فراساحل و تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی توصیه شده است.
مطابق پیش بینی دریایی ۵ روزه سواحل استان گیلان، شرایط دریای خزر برای شنا طی امروز (چهارشنبه ۷ مرداد ماه) در برخی نواحی موقتا نامناسب و برای فردا (پنجشنبه ۸ مرداد) تا یکشنبه ۱۱ مرداد ماه هم غالبا نامناسب پیش بینی شده است.
پیش بینی جوی ۶ روزه استان گیلان
نقشههای هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی نسبتا پایدار تا اواسط هفته آینده در منطقه است؛ بنابراین آسمانی صاف تا نیمه ابری، گاهی وزش باد (پارهای نواحی شدید) پیش بینی میشود.
طی این مدت با نفوذ تناوبی جریانات شمالی و شکلگیری ناپایداریهای همرفتی (به ویژه طی پنجشنبه و جمعه، هشدار سطح زرد)، گاهی افزایش ابر و مه آلود شدن هوا، برخی مناطق بارندگی (گاهی رگباری و موقتی شدید/ به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها) و رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.