مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: مجموع تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی از ابتدای سفر‌های اربعینی تاکنون به ۳۵۶ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده و روند عبور زائران از این گذرگاه همچنان روان، پرحجم و منظم ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: با وجود افزایش حجم سفرها، تردد در این گذرگاه رسمی بدون مشکل و با همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در حال انجام است.

وی افزود: از ابتدای طرح اربعین تاکنون در مجموع ۳۵۶ هزار و ۹۵۳ زائر از مرز خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد ۲۸۴ هزار و ۲۹۲ نفر برای زیارت عتبات عالیات از کشور خارج و ۷۲ هزار و ۶۶۱ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته نیز ۸۸ هزار و ۴۷ نفر از این مرز تردد داشته‌اند که ۷۶ هزار و ۳۶۸ نفر خروجی و ۱۱ هزار و ۶۷۹ نفر ورودی بوده است.

سلیمی با اشاره به آمادگی محور‌های مواصلاتی استان برای پذیرش حجم بالای تردد زائران گفت: مجموعه راهداری با به‌کارگیری امکانات و اجرای برنامه‌های مختلف، تلاش می‌کند مسیر‌های منتهی به مرز خسروی برای سفر ایمن و آسان زائران آماده باشد.

وی همچنین از راه‌اندازی پنج ایستگاه خواب‌زدایی در محور‌های پرتردد استان خبر داد و افزود: این ایستگاه‌ها با هدف کاهش حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و ایجاد فرصت استراحت کوتاه در مسیر‌های تردد زائران فعال شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار این ایستگاه‌ها بر اساس بررسی‌های کارشناسی و شناسایی نقاط مستعد حادثه انتخاب شده و خدماتی برای رفع خستگی و افزایش هوشیاری رانندگان ارائه می‌شود.

سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در سفر‌های اربعین خاطرنشان کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی و خواب‌آلودگی حتماً توقف کرده و از ظرفیت ایستگاه‌های خواب‌زدایی استفاده کنند تا شاهد کاهش سوانح و تردد ایمن‌تر زائران در مسیر‌های استان باشیم.

برچسب ها: زائران اربعین حسینی ، مرز خسروی
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