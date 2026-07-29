باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «قطب شمال»، «ایپ من ۴»، «خودکار عطری»، «رهسپارِ قایقِ دوردست»، «سرانجام حقیقت»، «وفادار»، «اهریمن سیاه»، «دروازه بان»، «پسر کاراته باز، اسطوره ها»، «عطرآلود»، «حفره»، «دفتر کاراگاهی هنکا و کیویموتکا»، «بازگشت گالیور»، «سطوح»، «دنیا بر روی شانه هایم»، «مسیر جاودانگی»، «سفر جادویی»، «خروجی هشت»، «تصاحب»، «دستبرد به بانک»، «پاکباخته»، «آخرین قهرمان چین»، «روزهای روشن تر»، «یاسین»، «لوئیس و دوستان فضایی»، «خانواده تنبل»، «نمره من، اف مثبت؟!»، «گربه شجاع»، «آخرین اشتباه»، «والای» و «لاکپشتهای نینجا»؛ پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ مرداد ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
**** شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «قطب شمال» به کارگردانی «الکساندر کات»، پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی یوری آنپیلوگوف، کارن بادالوف و کیریل بولتائف؛ داستان اولین زیردریایی هستهای شوروی به نام K۳ (لنینسکی کومسومول) را در اوایل دهه ۱۹۶۰ روایت میکند؛ زمانی که تنشهای جنگ سرد میان شوروی و آمریکا در بالاترین حد خود است و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم میگیرد دستاوردی تاریخی را رقم بزند. در این شرایط سخت، زیردریایی با خدمهای از بهترین دریانوردان و مهندسان شوروی طبق مأموریت تعیین شده باید زیر یخهای قطب شمال حرکت کند و در نقطه قطب ظهور کند، هدفی با اهمیت استراتژیک و نمادین که نشاندهنده قدرت تکنولوژیک شوروی است. در طول مسیر، خدمه با شرایط بسیار سخت جوی، دمای منفی شدید، مشکلات فنی و نقص در سیستمهای حیاتی روبهرو میشوند که تحمل و مهارت آنها را بهسختی میآزماید. آنها باید زیر فشار فیزیکی، روانی و مسئولیت سنگین تاریخ، نهتنها با خطرات طبیعی مقابله کنند بلکه اعتماد و اتحاد خود را حفظ کنند تا شکست را به پیروزی تبدیل کنند، اما ...
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فیلم سینمایی «ایپ من ۴» به کارگردانی «ویلسون ییپ»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی دانی ین، اسکات ادکینز، دنی چان، وانس وو، جیم لیئو، کنت چنگ و وو یوئه آمده است: ایپ من پس از مرگ همسرش متوجه میشود به سرطان گلو مبتلا شده و همزمان پسرش از مدرسه اخراج میشود. او بعد از مشکلاتی که با پسرش دارد، برای کمک به او راهی سانفرانسیسکو میشود، جایی که شاگرد مشهورش، بروس لی، با آموزش کونگفو به آمریکاییها جنجال بزرگی به پا کرده است. ایپ من درگیر اختلاف میان استادان سنتی چینی و بروس لی میشود و از سوی دیگر با تبعیض نژادی گسترده علیه مهاجران چینی روبهرو میگردد. در این میان، یک افسر متعصب نیروی دریایی آمریکا تلاش میکند هنرهای رزمی چینی را تحقیر کند و با خشونت به جامعه چینیها حمله میکند. ایپ من برای دفاع از هموطنانش وارد چندین نبرد سخت میشود و سرانجام در مبارزهای نفسگیر او را شکست میدهد. پس از این پیروزی، او تصمیم میگیرد پسرش را به آمریکا نفرستد، اما ...
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**** شبکه دو سیما
فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم درباره خانوادهای است که صاحب دو فرزند و یک فرزند تو راهی هستند و زمان اوایل مهر و بازگشایی مدارس است. سمیر پسر نوجوان این خانواده که یک روز قبل از شروع سال تحصیلیِ سال ۱۳۵۹ با پدرش به بازار رفته و کفش و لباس نو برای رفتن به مدرسه خریده علاقه زیادی به خودکار عطری دارد که پدر برایش میخرد. اما همان روز ارتش بعث عراق به ایران حمله کرده و او به همراه خانوادهاش پای پیاده در نخلستانها راهی میشوند. در این حین مادر سمیر که باردار بوده، در یکی از روستاهای بین راه، زایمان میکند، اما در اثر استرسهای وارده موفق به شیر دادن به نوزادش نمیشود. سمیر با از خودگذشتگی زیر آتش شدید توپخانه دشمن به شهر میرود و با شکستن شیشه داروخانه چند بسته شیرخشک برای برادرش میآورد و با خودکار عطری که پدر برایش خریده روی کاغذ مینویسد پولش را فردا میآورم که ...
محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کردهاند.
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فیلم سینمایی جدید «رهسپارِ قایقِ دوردست» به کارگردانی «شیایو چِن»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ژائومی گه، دان لیو و ژوکای وو؛ درباره جین پیرزنی چینی است که در یک روستا به تنهایی زندگی میکند. پسر و دخترش برای کار به شهر رفتهاند و به خاطر مشغله زیاد، چندان فرصت سر زدن به او را ندارند. در این بین جین به بیماری سرطان مبتلا میشود و دخترش جِنی ابتدا او را برای درمان به شانگهای میبرد. پزشکان پس از معاینات و آزمایشات مختلف به این نتیجه میرسند که بیماریِ جین پیشرفت زیادی داشته و دیگر با درمانهای معمول نمیتوان به بهبود او کمکی کرد. پسر جین یعنی چینگ معتقد است حال که مادرشان به روزهای پایانی زندگی اش نزدیک شده، بهتر است او را به محل زندگی اش بازگردانند، چرا که در آنجا حال روحی بهتری نیز خواهد داشت، اما جِنی که نمیتواند با این حقیقت مواجه شود، اصرار دارد که مادر را برای انجام معاینات دیگر به پکن ببرد. در نهایت با اصرار مادر مبنی بر این که میخواهد به روستایش بازگردد، همگی به آنجا میروند و ...
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**** شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «سرانجام حقیقت» به کارگردانی «مایکل روبیتس»، پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جنیفر نیک و دنیس اشمیت آمده است: فرانزیشکا که با دخترش زندگی میکند، برادرش گئورگ، را که خلبان است بهطور تصادفی از دست میدهد. کاترین همسر برادرش که شاهد این تصادف بوده ادعا میکند که این تصادف عمدی بوده است. فرانزیشکا با پیگیری و تحقیق متوجه میشود که برادرش یکسری اطلاعات راجع به فساد کاری و مالی یک شرکت هواپیمایی پیرامون تجارت قطعات یدکی معیوب داشته و این امر باعث کشته شدنش شده است. مدیران شرکت هواپیمایی سعی دارند با دادن رشوه از کاترین بخواهند که شهادت بدهد که مرگ همسرش یک تصادف بوده است، اما ...
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فیلم سینمایی جدید «وفادار» به کارگردانی «ماگیژ تیرومنی»، پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آجیت کومار، آرجون، تریشا، رجنا کاساندرا و آراو خواهیم دید: آرجون و کایال پس از ۱۲ سال زندگی مشترک به پیشنهاد کایال قصد جدایی از یکدیگر را دارند. کایال قصد دارد به خانه پدرش برود. آرجون از کایال میخواهد او را تا تفلیس خانه پدرش همراهی کند. آنها در مسیر راه تفلیس با زنی به نام دپیکا و شوهرش راکشیت آشنا میشوند. آنها با کامیونشان در سفرند. یک اتومبیل دیگر که تعدادی جوان خلافکار سرنشینانش هستند آنها را در مسیر مورد آزار و اذیت قرار میدهند. اتومبیل آرجون در پمپ بنزین توسط خلافکارها دستکاری شده که باعث میشود در مسیر خراب شود تا این که کامیون راکشیت به آنها میرسد آن دو تصمیم میگیرند که کایال با دپیکا و راکشیت به مهمانخانه جبار که نزدیک آنجاست برود. سپس آرجون بعد از تعمیر اتومبیلش نزد کایال به آن مهمانخانه برود. آرجون بعد از اینکه به مهمانخانه میرود نشانی از کایال نمییابد بعد از پرس و جو به نتیجهای نمیرسد. خودش به دنبال کامیون میرود و راکشیت را تنها در کامیون مییابد. راکشیت وجود کایال و همسرش را انکار میکند حتی با آمدن پلیس، آرجون به نتیجهای نمیرسد. او تصمیم میگیرد خودش کایال را پیدا کند، اما ...
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فیلم سینمایی جدید «اهریمن سیاه» به کارگردانی «آدریان گرونبرگ»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی عمر چاپارو، بولیور سانچز، کارلوس سالورزانو، جاش لوکاس و فرناندا اورجولا؛ درباره پاول کارمند شرکت نفت نیکسون است. او در ماموریتی به همراه خانواده به شهری در مکزیک باهیا میرود تا دکل نفتی را بررسی کند. دکل نفتی نشتی دارد و تمامی خدمه بجز دو نفرکه یا کشته شده و یا فرار کردهاند، آنجا هستند. در واقع یک کوسه بزرگ جهش یافته در آنجاست که هر جنبدهای را شکار میکند. پاول ابتدا خودش به سمت دکل میرود و پشت سرش همسر و دو فرزندش پیش او میروند آنها در دکل نفتی گرفتار میشوند. جونیور یکی از کارمندها که به همراه ناچو در محفظه ایمنی برای چک کردن ستونهای دکل به عمق آب میروند مورد حمله مگادلون قرارمی گیرند که باعث کشته شدن جونیور میشود. حال پاول اقرار میکند که او به خاطر پول بیشتر برای تشکیل خانواده اش مجوز بی خطر بودن دکل را امضاء کرده است؛ و در این آلودگی زیستی با آمریکاییها شریک است؛ که باعث به وجود آمدن این موجود جهش یافته شده است. او برای نجات خانواده اش و پشیمانی اش، خانواده اش را به دست ناچو میدهد تا ...
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فیلم سینمایی «دروازه بان» به کارگردانی «مارکوس اچ روزنمولر»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این این فیلم با بازی دیوید کراس، فرایا ماوار و جان هنشاو خواهیم دید: برت تراتمن سرباز آلمانی است که در جنگ جهانی دوم در حمله به بریتانیا، پس از قتل عام تعداد قابل توجهی از انگلیسیها و گرفتن نشان مدال افتخار، اسیر انگلیسیها میشود. مدت زیادی نمیگذرد که استعداد او در فوتبال به عنوان دروازه بان شناخته میشود و جک که تیم فوتبال شهر را مربیگری میکند پس از درخواست از اردوگاه، از برت میخواهد تا در تیمش به عنوان دروازه بان بازی کند. در ابتدا تیم انگلیسیِ جک، به خاطر آلمانی بودن برت و اعتقاد به این که او دشمن است، با او مخالفت میکنند. خانواده جک و دخترش مارگارت، مخالف تصمیم جک هستند، اما در نهایت مجبور میشوند به خاطر بٌرد در مسابقات، حضور برت را در تیم بپذیرند. آتش بس در جنگ اعلام میشود و قرار میشود اٌسرا در کارگاههای شهر پس از جبران خسارات وارده از جنگ و حمله آلمان، آزاد شوند. به همین خاطر جک، برت را به مغازه اش میبرد که ...
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فیلم سینمایی «پسر کاراته باز، اسطوره ها» به کارگردانی «جاناتان انتویستل»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی جکی چان، رالف ماچیو و فرنچایز؛ درباره پسر نوجوانی به نام لی فونگ است که پس از یک حادثه و از دست دادن برادر خود، به همراه مادرش زندگی جدیدی را آغاز میکند. او که رزمیکار ماهری است، سعی دارد در محیط جدید جا بیفتد و همان ابتدا در همسایگی محل اقامتش با مردی که به همراه دختر نوجوانش یک پیتزا فروشی را اداره میکنند، آشنا میشود. صاحب پیتزا فروشی به دلیل بدهی به نزول خور محله، تحت فشار است ولی توان مالی پرداخت بدهیش را ندارد. پیتزا فروش از لی فونگ میخواهد به او تکواندو آموزش دهد تا با جایزه پیروزی در مسابقات شهر بتواند بدهی اش را تسویه کند. اما پیتزا فروش خیلی در این کار موفق نیست و لذا لی فونگ تصمیم میگیرد خودش در مسابقات شرکت کند تا بتواند در صورت پیروزی به مرد پیتزا فروش کمک کند. مادر لی فونگ به دلیل از دست دادن پسرش مخالف یادگیری هنرهای رزمی و شرکت در مسابقات است، اما آقای هان استاد لی فونگ، مادر را راضی میکند که زیر نظر خودش لی فونگ را برای مسابقات آماده کند، اما ...
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**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی «عطرآلود» به کارگردانی «هادی مقدم دوست»، پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
این فیلم درباره علی رزاقی جوان عطرسازی است که در مسابقه عطرسازی با دختری به نام هدی آشنا و با او ازدواج میکند. علی در استانه ساخت اولین عطر خود متوجه میشود سرطان ریه دارد و از طرفی متوجه میشود همسرش حامله است. در ابتدا درصدد سقط برمی آید، اما منصرف میشود. علی برای تامین هزینهای درمان خود نمیخواهد طلاهای همسرش را بفروشد و به ناچار به سراغ دلالی فروش طلاهای اب شده میرود. او اقای فرامرزی را که فرزندش توسط هدی نگه داری میشود را به عنوان خریدار به صاحب کارش معرفی میکند، اما ...
مصطفی زمانی، هدی زین العابدین و کوروش تهامی در فیلم سینمایی «عطرآلود» هنرنمایی کردهاند.
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فیلم سینمایی «حفره» به کارگردانی «ژاک بکر»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
این فیلم با بازی آندره برویل، ژان کرودی و میشل کنستانتن؛ درباره کلود گاسپار، مردی جوانی است که به اتهام تلاش برای قتل همسرش زندانی شده است. او به دلیل تعمیرات زندان به سلولی منتقل میشود که چهار زندانی دیگر در آن زندگی میکنند: رولان، مانو، ژئو و مونسینیور. این چهار نفر مدتهاست که نقشهای بسیار دقیق برای فرار از زندان طراحی کردهاند. ورود گاسپار برای آنها دردسرساز است؛ زیرا اکنون باید تصمیم بگیرند آیا میتوانند به او اعتماد کنند یا نه. سرانجام او را در جریان نقشه قرار میدهند. آنها شبها با استفاده از ابزارهای دستساز، کف بتنی سلول را میشکنند و تونلی مخفی حفر میکنند. سپس از راهروهای زیرزمینی، کانالها و بخشهای مختلف زندان عبور میکنند و قدمبهقدم به آزادی نزدیکتر میشوند. پس از هفتهها تلاش طاقتفرسا، سرانجام راهی به خیابان پیدا میکنند. اما برای فرار نهایی باید تا شب بعد صبر کنند. درست در همین زمان، رئیس زندان گاسپار را فرا میخواند و به او اطلاع میدهد که احتمالاً بهزودی آزاد خواهد شد، زیرا پروندهاش در حال مختومه شدن است. این اتفاق باعث میشود سایر زندانیان به او مشکوک شوند و تصور کنند شاید نقشه فرار را لو داده باشد. گاسپار قسم میخورد که خیانتی نکرده و دوستانش دوباره به او اعتماد میکنند. اما درست پیش از اجرای مرحله نهایی فرار، نگهبانان به طور ناگهانی وارد عمل میشوند و ...
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**** شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «دفتر کاراگاهی هنکا و کیویموتکا» به کارگردانی «جارکو فلین»، پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این انیمیشن درباره دو دوست به نامهای هنکا و ییکا است که هر دو علاقه وافری به کاراگاه شدن دارند. آنها پروندههای زیادی را تا به حال حل کردهاند. هنکا یک تبر خونی در خیابان همراه با یک جوراب شلواری پیدا میکند و ان را به یک قتل نسبت میدهد. انها احتمال میدهند که جوراب شلواری متعلق به یک خانم قد کوتاه باشد و به دنبال او میگردند ولی ...
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انیمیشن سینمایی «بازگشت گالیور» به کارگردانی «ایلیا ماکسیموف»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان انیمیشن با بازی تایلور بانچ، واین گریسون و آلیسون لی روسن فیلد آمده است: حاکم شهر لی لی پوت اعلام میکند که قرار است که غول معروف گالیور به شهر بیاید ولی پس از ورود گالیور حاکم که میبیند گالیور یک فرد عادی است او را زندانی میکند. دختری به نام مارسی گالیور را نجات میدهد و بعد هر دو نزد فریلاک پدر مارسی که از دوستان قدیمی گالیور است میروند و سربازان حاکم مارسی و گالیور را دستگیر میکنند. ولی وقتی حاکم متوجه میشود که بلفوسکو میخواهد شهر را بگیرد از گالیور میخواهد که شهر را نجات دهد و ...
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فیلم سینمایی جدید «سطوح» به کارگردانی «آدام استرن»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی کارا جی، پیتر مونی، آرون آبرامز، دیوید هیولت، آماندا تپینگ و جید ما خواهیم دید: اش و جو به هم علاقمند هستند. اش میخواهد موضوع مهمی را به جو بگوید ولی قبل از این که دهن باز کند مرد ناشناسی او را درست جلوی چشمان جو میکشد. جو مدتی را به هم میریزد و بعد پیغامهایی از اش دریافت میکند که او را متعجب میکند. اش با جو صحبت میکند و به او میگوید که در واقع انها در یک محیط دیجیتالی زندگی میکنند و آنتونی هانتر کسی که این محیط دیجیتال را ساخته همان مردی است که او را کشت و شخصی به نام الیور هم که مهندس نرم افزار است به او در طراحی کمک کرده است. الیور یکی از دوستان خوش قلب جو است که بعد از کمک به هانتر از نیات پلید هانتر باخبر شده و از کمک کردن به او پشیمان شده است. هانتر سعی میکند که جو را بکشد ولی نمیتواند و اش را گروگان میگیرد، الیور با اتاقی که هانتر و اش هستند ارتباط دیجیتالی میگیرد و ...
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**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «دنیا بر روی شانه هایم» به کارگردانی «نیکولا کامپیوتی»، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جوزپه فیورلو، سارا زانیر و آندریا پناکی خواهیم دید: مارکو پاریزی مرد جوانی است که از نوجوانی در یک شرکت تولید مانیتورهای رایانه کار کرده است او از همسرش به تازگی جدا شده و با کارلا آشنا شده و با هم ازدواج کردهاند. آنها صاحب فرزندی به نام داویده شدهاند. داویده از بدو تولد مشکل قلبی دارد و باید عمل شود در همین اثنا کارخانه تعطیل میشود و مارکو تلاش میکند که نگذارد این اتفاق بیفتد. صاحبان شرکت میخواهند شرکت را اجاره دهند مارکو شرکت را اجاره میکند و باید با بیست نفر کار کند ولی بعد از یک سال موعد اجاره تمام شده و دوباره شرکت تعطیل میشود و قرار است فروخته شود. داویده عمل شده و حالش خوب میشود، اما ...
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فیلم سینمایی «مسیر جاودانگی» به کارگردانی «فیودر پوپوف»، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی آرتیوم آلکسیف، فرانسیسکو د بورخا د لا بلا و اینا اگورووا خواهیم دید: سال ۱۹۴۳، زمانی که نیروهای آلمانی، لنینگراد را محاصره کردهاند، و زن و مرد، دختر و پسر و پیر و جوان همه در ارتش روسیه در کنار یکدیگر با هم متحد شدهاند و در مقابل ارتش آلمان مبارزه میکنند. دو دختر جوان ماشا و کاتیا که از دوران کودکی با یکدیگر بودهاند، به ارتش ملحق میشوند و در کنار دیگران ایستگاه راه آهن شهر مرزی را دوباره بنا میکنند و با موفقیت در این کار تصمیم میگیرند قطارهای آسیب دیده و ایستگاههای بمباران شده را دوباره تعمیر کنند تا بتوانند از طریق راه آهن مردمی را که در لنینگراد محاصره شدهاند، نجات دهند. در این میان افراد زیادی کشته میشوند، از یک طرف ارتش آلمان در حال بمباران شهر است و از طرف دیگر نیروهای دولتی شوروی با جابجایی مردم از طریق راه آهن مخالف هستند. ماشا، کاتیا و سربازان مرد ناامید نمیشوند و موفق میشوند تعدادی از مردم لنینگراد را نجات دهند، اما ...
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فیلم سینمایی «سفر جادویی» به کارگردانی «ابوالحسن داوودی»، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: دکتر رضا کمالی با آزار و تنبیه فرزندش سینا، میخواهد از او دانشآموز ممتازی بسازد. روزی سینا از ترس پدر به درون ماشین لباسشویی مرموز خانه پناه میبرد. کسی توضیح دکتر کمالی را که چه بر سر فرزندش آمده باور نمیکند و او را در بیمارستان بستری میکنند، اما او میگریزد و ...
زنده یاد اکبر عبدی، آزیتا حاجیان، زنده یاد فرهنگ مهرپرور و سعید شیخ زاده در فیلم سینمایی «سفر جادویی» هنرنمایی کردهاند.
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فیلم سینمایی جدید «خروجی هشت» به کارگردانی «گنکی کاوامورا»، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی کازوناری نینومیا، نانا کوماتسو، یاماتو کوچی و کوتونه هاناسه؛ درباره مردی است که پس از پیاده شدن از مترو و در حال صحبت با همسرش پس از باخبر شدن از فرزنددار شدن، در خروجی مترو گیر میافتد. مرد پس از آن که اهمیت خانواده و حفظ جنین در مقابل سقط آن را میفهمد راهی برای خروجی شماره ۸ مییابد، اما ...
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فیلم سینمایی «تصاحب» به کارگردانی «آنماری ون دو موند»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی هالی میبرود، جزا ویسز و فرانک لامرز خواهیم دید: مل باندیسون در روتردام زندگی میکند، در شرکتی ترابری کار میکند که به تازگی اتوبوسهای بدون راننده و هوشمند میخواهند بهره برداری کنند. او را به عنوان یکی از بهترین هکرهای کامپیوتری هلندی میشناسند. مل با فعالیت مخفیانه، روزهای خود را به آزمایش امنیت و کار بر روی پروژههای حساس میگذراند. یک روز به طور اتفاقی متوجه یک شبکه جنایی بینالمللی شده و منجر به مختل شدن پروژه آنها میشود که این مسئله برای او ایجاد دردسر میکند. حال او باید از دست پلیس فرار کرده و ...
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فیلم سینمایی «دستبرد به بانک» به کارگردانی «راجر دونالدسون»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی جیسون استاتهام، سافرون باروز، کلی هاوس و دیوید سوشه؛ درباره فردی به نام تری یک دلال اتومبیل است که زندگی آرامی دارد. او همیشه از گذشته اش در حال فرار بوده و از کلاهبرداریهای عمده دوری میجوید. اما در ادامه یک مدل زیبا به اسم مارتین که در گذشته همسایه آنها بوده به سراغش میآید و به او پیشنهاد میدهد که رهبری عملیات سرقت از یک بانک در شهر لندن را به عهده بگیرد که در صورت موفق بودن، میلیونها پوند پول نقد و جواهرات عاید آنها میشود ...
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فیلم سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی «غلامحسین لطفی»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: استوار خراسانی به تهران منتقل میشود. او به اتفاق مادرش و همسرش زینت و خواهرش عاطفه و پسر کوچکش اسفندیار نزدیک کلانتری محل خدمتش خانهای اجاره میکند که از قضا با آقارضی همسایه میشوند. آقارضی با خواهرش ملوک خانم و دو پسر خواهرش جواد و جعفر زندگی میکند، او برای جواد، عاطفه خواهر استوار خراسانی را خواستگاری میکند.
زنده یاد اکبر عبدی، علیرضا خمسه و مرحومه حمیده خیرآبادی در فیلم سینمایی «پاکباخته» هنرنمایی کردهاند.
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فیلم سینمایی «آخرین قهرمان چین» به کارگردانی «جینگ وانگ»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جت لی، من چاونگ، دیکی چونگ، کا یان لونگ و پاک چونگ چان خواهیم دید: وانگ فی هونگ که اکنون مدرسه کنگ فوی خود را دارد، در پی زیاد شدن شاگردانش به مشکل کمبود مکان بر میخورد. دو تن از همراهانش به توافقی با مالک یک ملک متروکه میرسند، اما ...
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**** شبکه افق
فیلم سینمایی جدید «روزهای روشن تر» به کارگردانی «یوشی یوکی فوکاساوا»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی نوریکو اگوشی، ریکو هاگیوارا و گورو ایناگاکی؛ درباره یک پرستار ژاپنی است که بر اثر یک تصادف به گذشته میرود. او به دوران پایانی جنگ جهانی دوم میرسد جایی که هجوم ارتش ایالات متحده به کشور ژاپن در اوج تاریخ است. این پرستار در آنجا با جان فشانیهای ارتش ژاپن برای مبارزه با ایالات متحده مواجه میشود. او تمام تلاش خود را برای کمک به جبهه کشورش انجام میدهد و ...
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فیلم تلویزیونی «یاسین» به کارگردانی «علی بیطرفان»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: یحیی که در یک کارگاه سوهان پزی کار میکند قصد دارد به همراه همسر بادارش برای سفر زیارتی اربعین به عراق بروند، یحیی مسئولیت ارسال بار برای یک موکب را به عهده گرفته است، ماشین حمل بار توسط سارقان دزدیده میشود، و با قیمت بسیار کمتری از ارزش واقعی بار را میفروشند، اما پشیمان میشوند و سراغ مرد مومنی به نام سالار خوان میروند و او که گمان نمیکند جنسها دزدی باشد به قیمت واقعی پیشنهاد خرید میدهد، اما وقتی متوجه میشود معامله را بهم میزند، سالارخان سارقان را متوجه میکند که این بار برای کربلاست و ...
عمار تفتی، آزاده ریاضی، مهران رجبی، کیانوش گرامی و سیدحسن محیط زاده در فیلم تلویزیونی «یاسین» هنرنمایی کردهاند.
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**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «لوئیس و دوستان فضایی» به کارگردانی «کریستوفر لانستین، ولفگانگ لانستین و سین مک ماک»، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
این انیمیشن داستان پسربچه ۱۲ سالهای به نام لوئیس ساندی است که با پدرش، آرنمین ساندی، زندگی میکند. پدرش یک یوفوشناس است که تمام وقتش را صرف اثبات وجود موجودات فضایی میکند و آنقدر درگیر این موضوع است که از پسرش غافل میشود. خانه آنها بههمریخته است و خدمات اجتماعی تصمیم میگیرد لوئیس را به مدرسه شبانهروزی بفرستد. در همین زمان، سه موجود فضایی بامزه به نامهای موگ، ناگ و ووابو به اشتباه روی زمین فرود میآیند. آنها از سیارهای آمدهاند که همه عاشق خرید از شبکه تلویزیونی هستند. فضاییها در واقع برای خرید یک تشک ماساژور بسیار محبوب به زمین آمدهاند، اما سفینهشان خراب میشود و ناچار میشوند از لوئیس کمک بگیرند. آنها با استفاده از لباسهای مبدل، خود را شبیه انسانها نشان میدهند و دوستی نزدیکی با لوئیس پیدا میکنند. از طرف دیگر، پدر لوئیس بالاخره متوجه میشود موجودات فضایی واقعاً وجود دارند، ...
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انیمیشن سینمایی جدید «خانواده تنبل» به کارگردانی «ریچارد کوسو و تانیا وینسنت»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: پس از آن که طوفانی وحشتناک خانه یک تنبل تروفرز به نام لورا و خانواده اش را خراب میکند، آنها با کامیون اغذیه قدیمی خود به شهر مهاجرت میکنند به این امید که به درآمد خوبی برسند. لورا خرس تنبلی است که بر خلاف تنبلها بسیار چابک و پرتحرک است او در رستوران خانگیشان در کنار مادری هنرمند که به خاطرات و کتابچه اجدادیشان بسیار وابسته است، پدری مهربان با درایت، چابک و عاشق زندگی و برادری مهربان، رستورانی را در دهکده کوچکشان اداره میکنند. آنها در یک شب طوفانی، خانه، رستوران و کلا همه چیز خود را از دست میدهند. از آنجا که طوفان کل دهکده را نیز نابود کرده؛ خانواده مجبور به مهاجرت به شهر میشوند. آنها در کنار خیابان و داخل کامیونشان رستوران خود را دایر میکنند، اما برخلاف روستا، مردم شهر حوصله انتظار طولانی برای آماده شدن غذا را ندارند، رقیب آنها رستوران بزرگی متعلق به یک یوزپلنگ به نام داتی پیس است که شعارش سرعت و انرژی است و در کسر ثانیه سفارش مشتری را آماده میکند. لورا با دیدن موفقیت داتی برای آن که به طرز آماده کردن غذایشان پی ببرد مخفیانه وارد آشپزخانه رستوران شده و ...
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**** شبکه امید
فیلم سینمایی جدید «نمره من، اف مثبت؟!» به کارگردانی «کنی بیومونت»، پنجشنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی رندی کوچار، تامی دیویدسون، جنیفر اسپوزیتو، اتوره اوئن و ولز راپاپورت؛ درباره گروهی از نوجوانان است که با ورود به مدرسه راهنمایی خود، برای تغییر نمرات رد شدنشان در آزمون، برنامه ریزی میکنند غافل از این که نمرات آنها به دلیل توطئه یکی از شاگردان مدرسه و جلوگیری از کسب مقام اول شدن دستکاری شده و ...
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انیمیشن سینمایی «گربه شجاع» به کارگردانی «جنیفر آلکس و لیانگ کائو»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: در شهر باستانی جین لینگ، گربه محافظ ژنرال کو، ژان آئو، با بائو ژنگ، جینماوشو و دختر ژنرال کو، کو ژو، متحد میشوند تا حقیقت را بیابند. آنها یک پرونده مرموز را با هم حل میکنند و یک توطئه بزرگ را افشا کردند تا ...
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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «آخرین اشتباه» به کارگردانی «زینینی الکینگتون»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
این فیلم با بازی اوزلم ساغلانماک، ترینه دیرهولم، ماتیلده آرچل، اولاف یوهانسن، آندرس ماتسن، آنه سوفی وانستروپ، ایمان مسکینی، یاکوب اسپانگ اولسن و آندرس هوو؛ درباره دکتر الکساندرا متخصص مغز و اعصاب است که در بیمارستانی شلوغ، در یک روز پرتنش با بیمار جوانی مواجه میشود که علائم سادهای دارد. او با عجله و به دلیل کمبود پرسنل، تشخیص را به تعویق میاندازد، اما این تصمیم به فاجعهای منجر میشود. مرگ بیمار، موجی از سرزنش و احساس گناه را در بیمارستان به راه میاندازد. الکساندرا، که هویت حرفهایاش به اعتماد به نفس گره خورده، با اتهامات و تردید به خود مواجه میشود. کامیلا، مادر بیمار، او را به شدت سرزنش میکند و ...
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**** شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «والای» به کارگردانی «آندره استنتن»، پنج شنبه ۸ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بن برت، جف گارلین، فرد ویلارد، جان راتزنبرگر، کتی ناجیمی و سیگورنی ویور خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسانها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوهها زباله و آهنپاره انباشته است. والای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این پسماندها و آلودگیهای صنعتی است. روزی والای مشغول کار است که سفینهای غولپیکر از فضا فرود میآید و مهمان کوچکی را به همراه خود میآورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط والای با لفظ ایوا تلفظ میشود. ایو که ربات پیشرفتهای است موظف است که نشانههای حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسانها در اعماق فضا برده و گزارش کند که ...
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فیلم سینمایی «لاکپشتهای نینجا» به کارگردانی «جاناتان لیبِسمن»، جمعه ۹ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی مگان فاکس، آلن ریچسون، پیت پلوزک و نوئل فیشر خواهید دید: شخص مهمی باعث تهدید و ایجاد رعب و وحشت در شهر نیویورک میشود. خبرنگاری متوجه میشود که گروهی با نام لاک پشتهای نینجا وجود دارند که میتوانند به شردر کمک کنند تا نقشهی خود را عملی سازد و ...
منبع: معاونت سیمای رسانه ملی