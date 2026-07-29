باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی روز چهارشنبه در ستاد ویژه اربعین استان ایلام که در شهر مرزی مهران برگزار شد، اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متناسب با امکانات و توان خود توسعه زیرساختهای ارتباطی استان ایلام را به عنوان دروازه اصلی عتبات عالیات با جدیت دنبال می کند.
وی افزود: پایداری ارتباطات وجوه مختلفی دارد و فراتر از مکالمات روزمره بستر اصلی ارائه خدمات پایدار به مردم و زوار است به طوری که با وجود آسیب دیدن زیرساختهای ارتباطی در دوران جنگ و تجاوز دشمن پایداری شبکههای ارتباطی با مجاهدت جوانان متخصص کشور حفظ شد و توسعه یافت.
هاشمی بیان کرد: برنامهریزی یکماه پیش این وزارتخانه برای پوشش مناسب ارتباطی در داخل کشور و مسیرهای دسترسی به مرز عراق آغاز شد و پس از برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی با استانداران مرزی تصمیم بر حضور میدانی اتخاذ شد تا نقاط کور ارتباطی شناسایی و برطرف شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در همین راستا اختلال ارتباطی شناسایی شده در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر ایلام با همافزایی دستگاههای ملی و استانی ظرف کمتر از چند ساعت برطرف شد.
هاشمی اضافه کرد: در جریان سفر اخیر به عراق وزیر ارتباطات این کشور تمایل بالایی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشان داد و در همین راستا از وی برای حضور در یکی از نمایشگاههای بزرگ فناوری ایران در ابتدای شهریور دعوت به عمل آمده است تا بسترهای همکاری شرکتهای دانشبنیان و نخبگان استانی با طرف عراقی فراهم شود.
وی بیان کرد: نقش حاکمیت در این حوزه بسترسازی و رفع موانع است و بخش خصوصی و شرکتهای فناور باید از این فرصت برای توسعه خدمات خود استفاده کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: رومینگ اپراتورها فعال شده و ظرفیت لینکهای بینالمللی ارتباطی ما به عراق با رشد ۱۰۰ درصدی به دو برابر افزایش یافته است.
هاشمی افزود: افزون بر این، شرایط برای فعالیت سکوهای داخلی در عراق فراهم شده و برای ارائه خدمات اینترنت با تعرفه رایگان در ایستگاههای مشخص توافقهای لازم انجام گرفته است.
هاشمی ادامه داد: عدالت ارتباطی محور اصلی برنامههای این وزارتخانه است و استانهایی که در حوزه پوشش روستایی، منابع و امکانات با محرومیت مواجه بودهاند یا در دوران جنگ تحمیلی زیرساختهای آنها آسیب دیده است در اولویت تخصیص منابع قرار دارند.
وی افزود: در این سفر به استان ایلام ۷۸ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نشان میدهد روند توسعه و خدمترسانی در استان، با وجود همه دشواریها متوقف نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در حوزه خدمات بانکی نیز کارهای مناسبی انجام شده و پستبانک در کنار بانک ملی، از بانکهای پیشرو در تامین و ارائه ارز اربعین به زائران به شمار میرود.
هاشمی بیان کرد: در بخش هویتبخشی به زمین و شفافسازی اطلاعات، اجرای طرح «جینَف» در دو سال گذشته پیشرفتهای خوبی داشته که این موضوع نتیجه همکاری و همافزایی مناسب در استان ایلام است.
هاشمی گفت: در زمینه توسعه فیبر نوری پوشش مناسبی در شهرهای استان ایجاد شده است اما میزان استفاده مردم از این زیرساخت همچنان نیازمند افزایش بوده و باید با همراهی مسئولان استانی، زمینه ترغیب بیشتر مردم برای بهرهمندی از این ظرفیت فراهم شود.
وی اضافه کرد: اگرچه براساس گزارشهای ارائهشده میزان استفاده از فیبر نوری در استان ۱۰ برابر رشد داشته است اما این میزان کافی نیست و باید با تلاش بیشتر برای بهرهبرداری عمومی از این زیرساخت به سطح مطلوبتری دست یابیم.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.