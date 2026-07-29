رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعدادی از منازلی که در جنگ ۱۲ روزه تخریب شد و نوسازی آنها در حال انجام است، تا پایان امسال به خانواده‌های آسیب‌دیده تحویل داده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نوسازی منازل تخریب شده در جنگ بین یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد، اظهار کرد: هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، منازلی در نزدیکی واحد‌های مسکونی آسیب دیده شهروندان و با رضایت آنها اجاره شد تا با تکمیل روند نوسازی، افراد به منازل جدید خود منتقل شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه اکثر قرارداد‌های ساخت‌وساز منازل آسیب دیده از جنگ رمضان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از این موارد روند نوسازی آغاز شده است.

وی همچنین تصریح کرد: تا اواخر امسال تعدادی از خانه‌های تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه که در حال نوسازی هستند، به خانواده‌ها تحویل داده خواهد شد؛ طی فرآیند‌ها برای انعقاد قرارداد نوسازی این ساختمان‌ها مدتی زمان برد و عملیات اجرایی آن اواسط سال قبل آغاز شد که تا پایان امسال تعدادی از آنها آماده تحویل خواهد بود.

گفتنی است بر اساس آخرین آمار اعلام شده، در جنگ ۱۲ روزه تعداد هشت هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دید که از این تعداد پنج هزار و ۳۰۰ واحد نیازمند تعمیرات جزئی، دو هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند تعمیرات متوسط و ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی بودند.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، تخریب منازل
خبرهای مرتبط
طبقات زیرزمین ۲۵۳ مجتمع تجاری-اداری قابلیت تبدیل به پناهگاه دارند
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
اکران شهری «سهم کودکان» در تهران؛ روایت تصویری از قربانیان کودک جنگ و خشونت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
آخرین اخبار
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ثبت ۶۲۵ هزار تردد خودرویی زائران اربعین در جاده‌های ۵ استان منتهی به مرزها
اعزام خادمان شهرداری منطقه ۴ برای خدمت رسانی به زوار اربعین در نجف اشرف
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران
تحویل برخی منازل نوسازی‌شده جنگ ۱۲ روزه در تهران تا پایان سال
خروج ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌ها در امنیت کامل/ کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات
پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی طی هفته‌های آتی
آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ۲۰ میلیون تومانی اربعین بازنشستگان کشوری
اعترافات هولناک سارق سریالی به جنایت‌های سمی
محاکمه تاجر ورشکسته به اتهام سرقت مرگبار
دلخوری محیط‌بانان از طرز برخورد مسافران با طبیعت + فیلم
افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران
دستگیری مربی‌نمای هتاک + فیلم
هشدار پلیس به پیام‌رسان‌های ایرانی برای امنیت داده های کاربران
مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در مرحله تعیین پیمانکار است
خستگی و خواب‌آلودگی، عامل اصلی تصادفات زائران اربعین است/ آغاز موج بازگشت زائران
خلأ ثبت سفارش خودرو‌های کِشنده با ورود دادستانی تهران برطرف شد
تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است