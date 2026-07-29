باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نوسازی منازل تخریب شده در جنگ بین یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد، اظهار کرد: هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، منازلی در نزدیکی واحد‌های مسکونی آسیب دیده شهروندان و با رضایت آنها اجاره شد تا با تکمیل روند نوسازی، افراد به منازل جدید خود منتقل شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه اکثر قرارداد‌های ساخت‌وساز منازل آسیب دیده از جنگ رمضان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از این موارد روند نوسازی آغاز شده است.

وی همچنین تصریح کرد: تا اواخر امسال تعدادی از خانه‌های تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه که در حال نوسازی هستند، به خانواده‌ها تحویل داده خواهد شد؛ طی فرآیند‌ها برای انعقاد قرارداد نوسازی این ساختمان‌ها مدتی زمان برد و عملیات اجرایی آن اواسط سال قبل آغاز شد که تا پایان امسال تعدادی از آنها آماده تحویل خواهد بود.

گفتنی است بر اساس آخرین آمار اعلام شده، در جنگ ۱۲ روزه تعداد هشت هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دید که از این تعداد پنج هزار و ۳۰۰ واحد نیازمند تعمیرات جزئی، دو هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند تعمیرات متوسط و ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی بودند.