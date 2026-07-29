باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید از واحد ارجاع مجتمع قضایی غدیر، دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، از آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند و سیستمی پرونده‌های کیفری در این مرجع عالی قضایی در استان تهران خبر داد و گفت: هوشمندسازی فرایند‌های قضایی با هدف تسریع در ارائه خدمات به مراجعان، کاهش زمان رسیدگی‌ها و ارتقای سلامت اداری، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی است که مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه می‌باشد و در حال حاضر با جدیت در استان تهران پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به توزیع عادلانه و بهینه پرونده‌ها میان شعب بر اساس شاخص‌هایی نظیر نوع اتهام، خواسته و حجم کار شعب افزود: فرآیند ارجاع فیزیکی پرونده‌ها پیش از این بخش عمده‌ای از وقت و توان مدیران قضایی استان را به خود اختصاص می‌داد و در مواردی بدلیل حجم و کثرت پرونده‌های وارده، موجب تاخیر و اطاله در روند رسیدگی می‌گردید، اما با طراحی و استقرار سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند به صورت آنی، به روز و بدون دخالت عوامل انسانی انجام می‌شود که این امر بستر هرگونه اعمال نفوذ یا شائبه در ارجاع پرونده‌ها را به طور کامل از بین می‌برد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر مصداقی از سرعت رسیدگی در بستر هوشمندسازی بیان کرد: با استقرار این سامانه و ارسال تمام الکترونیک پرونده ها، در یک مورد پرونده ارسالی از حوزه‌های قضایی که هم اکنون در بازدید مورد توجه قرار گرفت، مشاهده می‌شود که این پرونده به محض ورود به تجدید نظر به صورت سیستمی ارجاع شد و قاضی شعبه مربوطه توانست ظرف مدت یک ساعت پس از مطالعه، رای مقتضی را صادر و به صورت الکترونیکی به طرفین ابلاغ کند.

وی تاکید کرد این روند که البته در یک پرونده تمام الکترونیک مشاهده شد، به گونه‌ای است که کل فرایند ارسال، ارجاع، رسیدگی، صدور رای و ابلاغ دادنامه در بازه زمانی کمتر از دو ساعت انجام پذیرفته و این ظرفیت نشان دهنده نقش موثر فناوری در کاهش اطاله دادرسی است.

القاصی به برنامه زمان بندی توسعه این طرح اشاره کرد و گفت: طرح ارجاع هوشمند پس از اجرای موفق در دادگاه‌های خانواده و مجتمع قضایی شهید بهشتی، از ابتدای مرداد ماه سال جاری در شعب ویژه امور کیفری دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران عملیاتی شده و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، شعب حقوقی این مرجع قضایی نیز در ماه آینده به این سامانه متصل خواهند شد تا کل فرایند ارجاع در دادگاه‌های تجدید نظر به صورت کاملا هوشمند و تحت نظارت سیستمی قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه به طور میانگین ماهانه حداقل ۳۰ هزار فقره پرونده به دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ارجاع می‌شود، این حجم ورودی را شامل حدود ۱۷ هزار پرونده حقوقی، حدود ۷ هزار پرونده کیفری و ۶ هزار پرونده خانواده برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر معاونین ارجاع در کنار فعالیت سامانه هوشمند، بر روند اجرای طرح نظارت می‌کنند تا نواقص احتمالی را احصا و برطرف کنند که به عنوان نمونه با مشاهده یکی از نواقص و پیشنهاد ارائه شده در این بازدید مقرر شد تا، موضوع پرونده‌های ویژه اطفال نیز به قابلیت‌های سیستم افزوده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اثرات مثبت توسعه پرونده‌های تمام الکترونیک یادآور شد: در تیر ماه سال جاری حدود ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده به صورت تمام الکترونیک به دادگاه‌های تجدید نظر ارجاع شد که با تلاش همکاران قضایی، بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها در همان ماه رسیدگی و مختومه گردید و برنامه مدیریت قضایی استان، توسعه این زیرساخت به تمامی واحد‌های قضایی تابعه است.

شایان ذکر است از دی ماه سال گذشته که نخستین واحد قضایی در تهران به ارجاع هوشمند مجهز گردیده تا سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، مجموع ارجاعات هوشمند ثبت‌شده در سطح استان به ۱۲،۵۴۱ پرونده رسیده است و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با ۷ هزار و ۶۴۴ ارجاع، مجتمع قضایی شهید بهشتی با ۳ هزار و ۹۹۵ ارجاع و سایر مجتمع‌های قضایی و دادسرا‌های تهران نیز سهم خود را در این طرح ایفا کرده‌اند.

سید محمد شفیعی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در مورد برنامه‌های آتی طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی اظهارداشت: توسعه ارجاع هوشمند برای موضوعات حقوقی و کیفری در سطح شعب استان تهران و همچنین تشکیل پرونده‌ها قضائی به صورت تمام الکترونیک در دستور کار است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان ارجاع هوشمند به ۵۰ درصد برسد.

منبع: میزان