باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، با حضور در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ضمن دیدار با ملی‌پوشان، از مسیر جدید این رشته و برنامه‌های فدراسیون برای بازگشت به روز‌های اوج صحبت کرد.

علی‌نژاد اظهار داشت: وزنه‌برداری ایران در سال‌های اخیر فراز و فرود‌های زیادی داشته است، اما پس از حضور سجاد انوشیروانی در رأس فدراسیون و آغاز همکاری بهداد سلیمی به عنوان سرمربی تیم ملی، روند رو به رشد این رشته دوباره آغاز شده و انتظار داریم در بازی‌های آسیایی و المپیک اتفاقات خوبی برای وزنه‌برداری رقم بخورد.

وی با اشاره به اهمیت این رشته برای ورزش ایران گفت: وزنه‌برداری یکی از رشته‌های اصلی مدال‌آور ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک بوده و با توجه به تغییر نسل انجام‌شده، این رشته در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. اعتقاد ما این است که وزنه‌برداری می‌تواند دوباره در جمع رشته‌های طلایی ایران قرار بگیرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: ارتباط نزدیکی با سجاد انوشیروانی دارم و به دلیل اهمیت وزنه‌برداری و همچنین دوستی قدیمی، به صورت مستمر شرایط این رشته را پیگیری می‌کنم.

علی‌نژاد با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از تیم ملی وزنه‌برداری گفت: تجهیزات استاندارد مورد نیاز فدراسیون تهیه شده و در هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد. کمیته ملی المپیک نیز در روند ترخیص و مسائل مرتبط همکاری خواهد داشت تا ملی‌پوشان با شرایط بهتری آماده مسابقات شوند.

وی در ادامه درباره اهداف وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا عنوان کرد: باور دارم نتیجه وزنه‌برداری در ناگویا بهتر از دوره گذشته خواهد بود و می‌توانیم شاهد بازگشت این رشته به سبد مدال‌های طلا باشیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین درباره تفاوت پاداش‌های فوتبال با سایر رشته‌ها گفت: فوتبال شرایط متفاوتی دارد و به دلیل ساختار جهانی و پاداش‌های فیفا قابل مقایسه با دیگر رشته‌ها نیست. در سایر رشته‌ها نیز تلاش کرده‌ایم با توجه به توان مالی موجود، پاداش‌هایی در نظر بگیریم که بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم و ورزشکاران را تنها نگذاریم.

علی‌نژاد تأکید کرد: ورزشکاران سال‌ها تلاش می‌کنند تا به قله‌های آسیایی و المپیکی برسند و طبیعی است که انتظار حمایت بیشتری داشته باشند، اما ما باید قولی بدهیم که بتوانیم آن را به موقع اجرا کنیم. هدف ما این است که پرداخت پاداش‌ها بدون تأخیر انجام شود.