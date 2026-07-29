دبیرکل کمیته ملی المپیک با تمجید از روند جدید وزنه‌برداری ایران، از امیدواری برای درخشش این رشته در بازی‌های آسیایی ناگویا و بازگشت مدال‌های طلا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، با حضور در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ضمن دیدار با ملی‌پوشان، از مسیر جدید این رشته و برنامه‌های فدراسیون برای بازگشت به روز‌های اوج صحبت کرد.

علی‌نژاد اظهار داشت: وزنه‌برداری ایران در سال‌های اخیر فراز و فرود‌های زیادی داشته است، اما پس از حضور سجاد انوشیروانی در رأس فدراسیون و آغاز همکاری بهداد سلیمی به عنوان سرمربی تیم ملی، روند رو به رشد این رشته دوباره آغاز شده و انتظار داریم در بازی‌های آسیایی و المپیک اتفاقات خوبی برای وزنه‌برداری رقم بخورد.

وی با اشاره به اهمیت این رشته برای ورزش ایران گفت: وزنه‌برداری یکی از رشته‌های اصلی مدال‌آور ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک بوده و با توجه به تغییر نسل انجام‌شده، این رشته در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. اعتقاد ما این است که وزنه‌برداری می‌تواند دوباره در جمع رشته‌های طلایی ایران قرار بگیرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: ارتباط نزدیکی با سجاد انوشیروانی دارم و به دلیل اهمیت وزنه‌برداری و همچنین دوستی قدیمی، به صورت مستمر شرایط این رشته را پیگیری می‌کنم.

علی‌نژاد با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از تیم ملی وزنه‌برداری گفت: تجهیزات استاندارد مورد نیاز فدراسیون تهیه شده و در هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد. کمیته ملی المپیک نیز در روند ترخیص و مسائل مرتبط همکاری خواهد داشت تا ملی‌پوشان با شرایط بهتری آماده مسابقات شوند.

وی در ادامه درباره اهداف وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا عنوان کرد: باور دارم نتیجه وزنه‌برداری در ناگویا بهتر از دوره گذشته خواهد بود و می‌توانیم شاهد بازگشت این رشته به سبد مدال‌های طلا باشیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین درباره تفاوت پاداش‌های فوتبال با سایر رشته‌ها گفت: فوتبال شرایط متفاوتی دارد و به دلیل ساختار جهانی و پاداش‌های فیفا قابل مقایسه با دیگر رشته‌ها نیست. در سایر رشته‌ها نیز تلاش کرده‌ایم با توجه به توان مالی موجود، پاداش‌هایی در نظر بگیریم که بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم و ورزشکاران را تنها نگذاریم.

علی‌نژاد تأکید کرد: ورزشکاران سال‌ها تلاش می‌کنند تا به قله‌های آسیایی و المپیکی برسند و طبیعی است که انتظار حمایت بیشتری داشته باشند، اما ما باید قولی بدهیم که بتوانیم آن را به موقع اجرا کنیم. هدف ما این است که پرداخت پاداش‌ها بدون تأخیر انجام شود.

برچسب ها: علی نژاد ، وزنه برداری
خبرهای مرتبط
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
علی نژاد خبر داد؛
اتراچالی و گلشاد نژاد پرچمداران کاروان ایران در بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا
امضای تفاهمنامه کمیته ملی المپیک در حوزه سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دوستدار ورزش
۱۷:۲۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
آقای دکتر علی نژاد وضعیت جودو خوب نیست حال خوبی نداره رئیس فدراسیون جودو مدیریت نداره وزیر ورزش به فکر نیست. شماکاری بکن جودو ورزش المپیکی نابود شد رفت
۰
۰
پاسخ دادن
دردسر بزرگ استقلال برای فصل جدید/ بسته بودن پنجره تا نیم‌فصل ادامه دارد
امیررضا طهماسب‌پور طلایی شد
انوشیروانی: طلای ناگویا ۳ میلیارد تومان پاداش دارد
استقلال همچنان به دنبال تکمیل پازل دفاعی/ چپ و قلب خط دفاع در اولویت
الهامی سرمربی پیکان شد؛ نکونام نیامده رفت!
چادرملو خطاب به تاج: پاسخ مکاتبات پرونده آسیایی را منتشر کنید
علی‌نژاد: وزنه‌برداری دوباره به جمع رشته‌های طلایی ایران بازمی‌گردد
نوجوانان کشتی فرنگی ایران، سوم جهان شدند
وزیر ورزش: بوکس می‌تواند رشته مدال‌آور ما باشد
فیلمی از تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران
آخرین اخبار
نوجوانان کشتی فرنگی ایران، سوم جهان شدند
الهامی سرمربی پیکان شد؛ نکونام نیامده رفت!
امیررضا طهماسب‌پور طلایی شد
وزیر ورزش: بوکس می‌تواند رشته مدال‌آور ما باشد
چادرملو خطاب به تاج: پاسخ مکاتبات پرونده آسیایی را منتشر کنید
انوشیروانی: طلای ناگویا ۳ میلیارد تومان پاداش دارد
دردسر بزرگ استقلال برای فصل جدید/ بسته بودن پنجره تا نیم‌فصل ادامه دارد
استقلال همچنان به دنبال تکمیل پازل دفاعی/ چپ و قلب خط دفاع در اولویت
علی‌نژاد: وزنه‌برداری دوباره به جمع رشته‌های طلایی ایران بازمی‌گردد
فیلمی از تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران
پیام رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا به مهدی تاج
استقلال به دنبال جذب یک مهاجم جدید
اعلام تقویم مسابقات و مهلت نقل‌وانتقالات وزنه‌برداری در سال ۱۴۰۵
اولین خرید تیم پیروز قربانی؛ بازگشت مهران موسوی به آلومینیوم اراک
بازیکن استقلال در مذاکرات ناکام ماند
تأخیر در بازسازی ورزشگاه آزادی؛ پرسپولیس و استقلال همچنان در جستجوی خانه
از خرابکاری‌های ریاست فیفا تا بازگشت آرامش به فوتبال ایتالیا
آقای دکتر بیرانوند؛ نه دانشجوی دکتر هستی و نه فارغ‌التحصل شده‌ای!
خدا قوت به همراهان تیم کشتی نوجوانان؛ آرمین در هتل جا ماند، مدال پرید
درآمد پرسپولیس در تیرماه ۱۴۰۵ رسانه‌ای شد
آرای کمیته استیناف اعلام شد
یکشنبه، قرعه‌کشی فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ یک فوتبال برگزار می‌شود
سخنگوی باشگاه پرسپولیس: با طارمی مذاکره‌ای نداشتیم
دومین خرید بزرگ پرسپولیس قطعی می‌شود؟
سنگ‌تمام گواردیولا برای کودکان فلسطینی+ فیلم
طعنه غیر مستقیم فیگو به رونالدو در مورد مسی 
خطای وحشتناک و حکم وحشتناک‌تردر فوتبال برزیل+ فیلم
رئیس فیفا صدای اروپایی‌ها را در آورد/ فروش سهام فیفا به یک هلدینگ آمریکایی!
کنعانی زادگان: هدف پرسپولیس قهرمانی است/ امیدوارم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم
کریمی: تاجرنیا به جای حاشیه برای استقلال وقت بیشتری بگذارد