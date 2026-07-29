مسئول قرارگاه موکب زینبیه، از راه‌اندازی سایت رسمی و ربات خدمات الکترونیک موکب زینبیه همزمان با پنجمین سال خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۸، فاطمه تنهایی مسئول قرارگاه موکب زینبیه، با اشاره به بهره‌برداری از خدمات الکترونیکی این موکب اظهار کرد: همزمان با پنجمین سال فعالیت موکب زینبیه در کربلای معلی، سایت رسمی و ربات خدمات الکترونیک موکب با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات، ایجاد نظم در فرآیند پذیرش و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: زائران اربعین حسینی می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی اطلاع‌رسانی موکب به نشانی mokebzainabiyah.ir و همچنین از طریق ربات موکب به نشانی @mokebzainabiyahbot از خدمات الکترونیکی موکب بهره‌مند شوند و پیش از حضور در کربلا، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

تنهایی ادامه داد: امکان پیش‌ثبت‌نام و رزرو زائران، ثبت نذورات، معرفی کامل خدمات موکب، مشاهده موقعیت مکانی موکب، اطلاع از نحوه پذیرش و اسکان و دریافت اطلاعیه‌های مورد نیاز، از جمله خدماتی است که از طریق این سامانه‌ها در اختیار زائران قرار گرفته است.

مسئول قرارگاه موکب زینبیه با بیان اینکه پیش‌ثبت‌نام زائران نقش مهمی در مدیریت بهتر پذیرش زائرین اباعبدالله (ع) دارد، تصریح کرد: در این سامانه امکان تفکیک اطلاعات بر اساس شهر‌های مختلف پیش‌بینی شده است تا برنامه‌ریزی برای استقبال، اسکان و ارائه خدمات متناسب با ظرفیت موکب با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط دوسویه با زائران یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی این سامانه‌هاست. زائران می‌توانند پیشنهادها، انتقاد‌ها و دیدگاه‌های خود را از طریق سایت و ربات ثبت کنند تا با بهره‌گیری از نظرات آنان، کیفیت خدمات موکب به صورت مستمر ارتقا یابد و پاسخگویی سریع‌تر و مؤثرتری به نیاز‌های زائران انجام شود.

مسئول قرارگاه موکب زینبیه در ادامه تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در کنار خدمت‌رسانی میدانی، گامی مؤثر برای افزایش رضایتمندی زائران، تسریع در ارائه خدمات و مدیریت هرچه بهتر فرآیند پذیرش در موکب زینبیه است و امیدواریم با مشارکت و همراهی زائران، امسال نیز شاهد خدمت‌رسانی شایسته به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) باشیم.

وی افزود: این موکب علاوه بر پذیرایی و اسکان بانوان، مادران و کودکان، خدمات متنوعی شامل خدمات درمانی و بهداشتی، فضای استراحت، وضوخانه، پاسخگویی و راهنمایی زائران، مشاوره و پشتیبانی، توزیع غذای گرم و سایر خدمات رفاهی را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهد.

تنهایی در پایان با اشاره به استقرار موکب زینبیه در شهر کربلا، شارع‌العباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزه‌الحسین گفت: موکب زینبیه برای پنجمین سال متوالی با محوریت خدمت‌رسانی به بانوان و کودکان زائر حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) فعالیت می‌کند و تلاش دارد محیطی امن، آرام و در شأن بانوان زائر را فراهم آورد.

برچسب ها: موکب ، اربعین
خبرهای مرتبط
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
اعزام خادمان شهرداری منطقه ۴ برای خدمت رسانی به زوار اربعین در نجف اشرف
اعزام خادمین موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران:
اربعین امسال، اربعین خونخواهی و سپاسگزاری است
استاندار تهران:
پایتخت برای پشتیبانی از زائران مسیر مهران پای کار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
آخرین اخبار
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ثبت ۶۲۵ هزار تردد خودرویی زائران اربعین در جاده‌های ۵ استان منتهی به مرزها
اعزام خادمان شهرداری منطقه ۴ برای خدمت رسانی به زوار اربعین در نجف اشرف
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران
تحویل برخی منازل نوسازی‌شده جنگ ۱۲ روزه در تهران تا پایان سال
خروج ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌ها در امنیت کامل/ کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات
پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی طی هفته‌های آتی
آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ۲۰ میلیون تومانی اربعین بازنشستگان کشوری
اعترافات هولناک سارق سریالی به جنایت‌های سمی
محاکمه تاجر ورشکسته به اتهام سرقت مرگبار
دلخوری محیط‌بانان از طرز برخورد مسافران با طبیعت + فیلم
افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران
دستگیری مربی‌نمای هتاک + فیلم
هشدار پلیس به پیام‌رسان‌های ایرانی برای امنیت داده های کاربران
مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در مرحله تعیین پیمانکار است
خستگی و خواب‌آلودگی، عامل اصلی تصادفات زائران اربعین است/ آغاز موج بازگشت زائران
خلأ ثبت سفارش خودرو‌های کِشنده با ورود دادستانی تهران برطرف شد
تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است