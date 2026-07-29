رئیس فدراسیون وزنه‌برداری از تعیین پاداش ۳ میلیارد تومانی برای مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا و برنامه‌ریزی ویژه برای موفقیت نسل جدید این رشته خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در حاشیه اردوی آماده‌سازی تیم ملی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از ملی‌پوشان اظهار داشت: بر اساس تصمیم هیئت‌رئیسه فدراسیون، برای مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا مبلغ ۳ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته شده که این رقم برای مدال طلای بانوان نیز اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: این موضوع به ملی‌پوشان اعلام شده و امیدواریم این حمایت باعث افزایش انگیزه آنها برای حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو شود. هدف ما این است که نسل جدید وزنه‌برداری ایران با آرامش و بدون دغدغه مالی در مسابقات مهم حاضر شود؛ نسلی که مطمئناً در المپیک لس‌آنجلس می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به شرایط اقتصادی این رشته گفت: وزنه‌برداری مانند برخی رشته‌ها درآمدزایی بالایی ندارد و حتی لیگ این رشته نیز از نظر مالی شرایط مطلوبی ندارد. به همین دلیل تلاش می‌کنیم در کنار حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، پشتیبانی لازم را از ملی‌پوشان داشته باشیم.

انوشیروانی همچنین از حمایت‌های کمیته ملی المپیک و مهدی علی‌نژاد، دبیرکل این کمیته، قدردانی کرد و گفت: حضور و پیگیری‌های ایشان نشان‌دهنده اهمیت وزنه‌برداری است و امیدواریم این حمایت‌ها تا زمان بازی‌های ناگویا ادامه داشته باشد.

وی درباره برنامه آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات پیش‌رو عنوان کرد: تیم ایران با حدود ۵۰ درصد ترکیب مسابقات جهانی راهی بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد شد. مسابقات جهانی نیز چند روز پس از این رقابت‌ها برگزار می‌شود و نخستین مرحله انتخابی المپیک لس‌آنجلس به شمار می‌رود، به همین دلیل اردو‌ها را متوقف نکرده‌ایم و برنامه‌های آماده‌سازی و ریکاوری با تغییر زمان‌بندی در حال اجراست.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره شرایط فنی ملی‌پوشان نیز گفت: کادر فنی بهتر می‌تواند درباره وضعیت ورزشکاران صحبت کند، اما در آخرین رکوردگیری‌ها عملکرد ملی‌پوشان امیدوارکننده بود و شرایط خوبی داشتند. ترکیب نهایی تیم پس از رکوردگیری‌های آینده مشخص خواهد شد و آن زمان می‌توان با دقت بیشتری درباره نفرات اعزامی و اهداف تیم صحبت کرد.

برچسب ها: وزنه برداری ، انوشیروانی
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از دو زمین چمن مصنوعی فوتبال بوموسی در حضور وزیر ورزش و جوانان
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض؛
توزیع مدال وزنه برداری توسط رئیس کمیته ملی المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دردسر بزرگ استقلال برای فصل جدید/ بسته بودن پنجره تا نیم‌فصل ادامه دارد
امیررضا طهماسب‌پور طلایی شد
انوشیروانی: طلای ناگویا ۳ میلیارد تومان پاداش دارد
استقلال همچنان به دنبال تکمیل پازل دفاعی/ چپ و قلب خط دفاع در اولویت
الهامی سرمربی پیکان شد؛ نکونام نیامده رفت!
چادرملو خطاب به تاج: پاسخ مکاتبات پرونده آسیایی را منتشر کنید
علی‌نژاد: وزنه‌برداری دوباره به جمع رشته‌های طلایی ایران بازمی‌گردد
نوجوانان کشتی فرنگی ایران، سوم جهان شدند
وزیر ورزش: بوکس می‌تواند رشته مدال‌آور ما باشد
فیلمی از تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران
آخرین اخبار
نوجوانان کشتی فرنگی ایران، سوم جهان شدند
الهامی سرمربی پیکان شد؛ نکونام نیامده رفت!
امیررضا طهماسب‌پور طلایی شد
وزیر ورزش: بوکس می‌تواند رشته مدال‌آور ما باشد
چادرملو خطاب به تاج: پاسخ مکاتبات پرونده آسیایی را منتشر کنید
انوشیروانی: طلای ناگویا ۳ میلیارد تومان پاداش دارد
دردسر بزرگ استقلال برای فصل جدید/ بسته بودن پنجره تا نیم‌فصل ادامه دارد
استقلال همچنان به دنبال تکمیل پازل دفاعی/ چپ و قلب خط دفاع در اولویت
علی‌نژاد: وزنه‌برداری دوباره به جمع رشته‌های طلایی ایران بازمی‌گردد
فیلمی از تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران
پیام رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا به مهدی تاج
استقلال به دنبال جذب یک مهاجم جدید
اعلام تقویم مسابقات و مهلت نقل‌وانتقالات وزنه‌برداری در سال ۱۴۰۵
اولین خرید تیم پیروز قربانی؛ بازگشت مهران موسوی به آلومینیوم اراک
بازیکن استقلال در مذاکرات ناکام ماند
تأخیر در بازسازی ورزشگاه آزادی؛ پرسپولیس و استقلال همچنان در جستجوی خانه
از خرابکاری‌های ریاست فیفا تا بازگشت آرامش به فوتبال ایتالیا
آقای دکتر بیرانوند؛ نه دانشجوی دکتر هستی و نه فارغ‌التحصل شده‌ای!
خدا قوت به همراهان تیم کشتی نوجوانان؛ آرمین در هتل جا ماند، مدال پرید
درآمد پرسپولیس در تیرماه ۱۴۰۵ رسانه‌ای شد
آرای کمیته استیناف اعلام شد
یکشنبه، قرعه‌کشی فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ یک فوتبال برگزار می‌شود
سخنگوی باشگاه پرسپولیس: با طارمی مذاکره‌ای نداشتیم
دومین خرید بزرگ پرسپولیس قطعی می‌شود؟
سنگ‌تمام گواردیولا برای کودکان فلسطینی+ فیلم
طعنه غیر مستقیم فیگو به رونالدو در مورد مسی 
خطای وحشتناک و حکم وحشتناک‌تردر فوتبال برزیل+ فیلم
رئیس فیفا صدای اروپایی‌ها را در آورد/ فروش سهام فیفا به یک هلدینگ آمریکایی!
کنعانی زادگان: هدف پرسپولیس قهرمانی است/ امیدوارم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم
کریمی: تاجرنیا به جای حاشیه برای استقلال وقت بیشتری بگذارد