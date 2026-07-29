باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنهبرداری، در حاشیه اردوی آمادهسازی تیم ملی با اشاره به حمایتهای انجامشده از ملیپوشان اظهار داشت: بر اساس تصمیم هیئترئیسه فدراسیون، برای مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا مبلغ ۳ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته شده که این رقم برای مدال طلای بانوان نیز اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: این موضوع به ملیپوشان اعلام شده و امیدواریم این حمایت باعث افزایش انگیزه آنها برای حضور موفق در رقابتهای پیشرو شود. هدف ما این است که نسل جدید وزنهبرداری ایران با آرامش و بدون دغدغه مالی در مسابقات مهم حاضر شود؛ نسلی که مطمئناً در المپیک لسآنجلس میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به شرایط اقتصادی این رشته گفت: وزنهبرداری مانند برخی رشتهها درآمدزایی بالایی ندارد و حتی لیگ این رشته نیز از نظر مالی شرایط مطلوبی ندارد. به همین دلیل تلاش میکنیم در کنار حمایتهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، پشتیبانی لازم را از ملیپوشان داشته باشیم.
انوشیروانی همچنین از حمایتهای کمیته ملی المپیک و مهدی علینژاد، دبیرکل این کمیته، قدردانی کرد و گفت: حضور و پیگیریهای ایشان نشاندهنده اهمیت وزنهبرداری است و امیدواریم این حمایتها تا زمان بازیهای ناگویا ادامه داشته باشد.
وی درباره برنامه آمادهسازی تیم ملی برای مسابقات پیشرو عنوان کرد: تیم ایران با حدود ۵۰ درصد ترکیب مسابقات جهانی راهی بازیهای آسیایی ناگویا خواهد شد. مسابقات جهانی نیز چند روز پس از این رقابتها برگزار میشود و نخستین مرحله انتخابی المپیک لسآنجلس به شمار میرود، به همین دلیل اردوها را متوقف نکردهایم و برنامههای آمادهسازی و ریکاوری با تغییر زمانبندی در حال اجراست.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری درباره شرایط فنی ملیپوشان نیز گفت: کادر فنی بهتر میتواند درباره وضعیت ورزشکاران صحبت کند، اما در آخرین رکوردگیریها عملکرد ملیپوشان امیدوارکننده بود و شرایط خوبی داشتند. ترکیب نهایی تیم پس از رکوردگیریهای آینده مشخص خواهد شد و آن زمان میتوان با دقت بیشتری درباره نفرات اعزامی و اهداف تیم صحبت کرد.