شهردار منطقه ۴ در آیین بدرقه خادمان اربعین حسینی خدمت به زوار در قرارگاه نجف اشرف را مدال افتخاری برای کارکنان و ذخیره آخرت آنان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ در آیین بدرقه خادمان اربعین حسینی با اشاره به اهمیت این سفر معنوی اظهار داشت: خدمت‌رسانی به زوار اباعبدالله الحسین (ع) یک مدال افتخار بزرگ برای تک‌تک خادمان است که به عنوان ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت افراد باقی می‌ماند و بی‌شک اجر این زحمات خالصانه در محضر حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت زهرا (س) محفوظ خواهد بود چرا که صاحب اصلی این حرکت عظیم و معنوی، شخص امام حسین (ع) است.

شهردار منطقه ۴ در ادامه تشریح اقدامات این منطقه افزود: نیرو‌های خدوم شهرداری منطقه ۴ در قالب قرارگاه نجف اشرف با استقرار در کشور عراق، مسئولیت شبانه‌روزی نظافت، پاکسازی و رفت‌و‌روب خیابان‌های منتهی به حرم مطهر امیرالمومنین (ع) را بر عهده دارند. همچنین موکب محبان الرضا (ع) به عنوان موکب رسمی منطقه در لوکیشن پل ثورت العشرین، عمود ۱ و ابتدای مسیر مشایه، با ارائه خدمات متنوع شامل پذیرایی شبانه‌روزی و توزیع چای و میان‌وعده، برپایی ایستگاه‌های سلامت جهت غربالگری، کنترل فشار خون و ارائه مشاوره‌های درمانی و مراقبت‌های اولیه پزشکی و همچنین اجرای برنامه‌های مذهبی و اجتماعی در استیج فرهنگی، آماده میزبانی شایسته از زائران پیاده‌روی اربعین حسینی است.

موسوی در پایان گفت: پیاده روی اربعین امسال در حالی برگزار می‌شود که حال و هوایی متفاوت از سال‌های گذشته دارد و جای خالی رهبر شهید، بیش از هر زمان دیگری در دل‌های عاشقان اهل بیت (ع) احساس می‌شود؛ با این حال، یاد و راه او همچنان زنده و جاری است و حضور پرشور زائران نشان می‌دهد که پیام ایستادگی، ولایت مداری و خدمت رسانی ایشان در مسیر سیدالشهدا (ع) هیچ گاه خاموش نخواهد شد و این عشق ماندگار، در قلب‌ها و در ادامه این حرکت عظیم، همچنان نفس می‌کشد.

برچسب ها: شهرداری ، اربعین
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