پویش «راوی‌شو» با هدف ثبت و انتشار روایت‌های مردمی از حماسه ماندگار اربعین حسینی راه اندازی شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -پویش «راوی‌شو» از سوی ستاد قرارگاه مردمی اربعین استان قم با هدف گردآوری و ماندگاری خاطرات و مشاهدات زائران اربعین حسینی راه اندازی شد.

بر اساس این گزارش، مخاطبان این پویش می‌توانند با ورود به سامانه shbs.ir و انتخاب بخش «راوی‌شو»، روایت‌های خود را از مسیر پیاده‌روی اربعین، مواکب خدمت‌رسان و یا تجمعات شبانه مرتبط با این مراسم معنوی ثبت و ارسال کنند.

هر روایت، نقش یک پل ارتباطی میان دلدادگان حسینی  و به مستندسازی ابعاد مغفول‌مانده این حماسه عظیم جهانی کمک خواهد کرد. فراخوان این پویش با شعار «هر روایت گامی است در مسیر نور» منتشر شده و از عموم مردم، زائران و خادمان مواکب دعوت شده است تا آنچه را که در این مسیر نورانی دیده‌اند، به اشتراک بگذارند.

پویش اربعینی «راوی‌شو» در قم راه‌اندازی شد

برچسب ها: اربعین حسینی ، پویش مردمی
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