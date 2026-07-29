باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -پویش «راویشو» از سوی ستاد قرارگاه مردمی اربعین استان قم با هدف گردآوری و ماندگاری خاطرات و مشاهدات زائران اربعین حسینی راه اندازی شد.
بر اساس این گزارش، مخاطبان این پویش میتوانند با ورود به سامانه shbs.ir و انتخاب بخش «راویشو»، روایتهای خود را از مسیر پیادهروی اربعین، مواکب خدمترسان و یا تجمعات شبانه مرتبط با این مراسم معنوی ثبت و ارسال کنند.
هر روایت، نقش یک پل ارتباطی میان دلدادگان حسینی و به مستندسازی ابعاد مغفولمانده این حماسه عظیم جهانی کمک خواهد کرد. فراخوان این پویش با شعار «هر روایت گامی است در مسیر نور» منتشر شده و از عموم مردم، زائران و خادمان مواکب دعوت شده است تا آنچه را که در این مسیر نورانی دیدهاند، به اشتراک بگذارند.