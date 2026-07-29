معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق فارس، از اجرای موفق بهسازی و نوسازی شبکه برق ۲۳۳ روستای استان فارس در قالب طرح بهارستان از سال گذشته تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعیان با اعلام این خبر گفت: در راستای توسعه و بهسازی شبکه‌های برق روستایی، توجه به مناطق محروم و توسعه متوازن، از سال گذشته تاکنون طرح روستا محور بهارستان در ۲۳۳ روستا در محدوده فعالیت این شرکت با اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

او اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته؛ عملیات نوسازی و بهسازی شبکه‌های توزیع در قالب طرح بهارستان در بخش زیادی از روستا‌های استان انجام شده و اجرای آن تا پوشش صد درصدی تمام روستا‌های سطح استان ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول بهسازی ۴۴ کیلومتر شبکه توزیع برق روستایی، جابه‌جایی ۲۱۸۶ اصله پایه برق، تقویت و بهسازی ۸۷ پست برق و برق‌دار شدن ۱۱ روستا را از جمله اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرح بهارستان در استان فارس از سال گذشته تاکنون برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام روستا‌های بالای ۱۰ خانوار استان برقدار هستند که امیدواریم با تداوم اجرای این طرح، روستا‌های بیشتری در استان از نعمت روشنایی برخوردار شوند.

شفیعیان در بخش دیگری از سخنان خود از تحول در شبکه توزیع نیروی برق استان نیز خبر داد و گفت: با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تامین برق پایدار و افزایش کیفیت خدمت برق رسانی به مشترکان از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف شهری و روستایی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه نصب این ترانس‌ها علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون مصرف برق در سطح استان، در کاهش بار شبکه و توسعه پایدار برق رسانی نقش مهمی ایفا می‌کند، ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه‌ها ضمن تامین برق مطمئن و پایدار بتوانیم رضایت مندی مشترکان شریف را در اقصی نقاط این استان پهناور فراهم کنیم.

منبع: توزیع برق فارس

برچسب ها: توزیع برق فارس ، نوسازی شبکه ، برق رسانی ، روستایی
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