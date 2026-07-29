باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر در حوزه تأمین مالی پروژه‌های حمایتی مسکن دانست؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی پروژه‌های نیمه‌تمام را برطرف کند و روند تکمیل واحدهای مسکونی را سرعت ببخشد.

با مصوبه جدید هیئت عالی بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن برای پروژه‌هایی که زمین آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان واگذار شده است، از ۶.۵ میلیارد ریال (۶۵۰ میلیون تومان) به ۸.۵ میلیارد ریال (۸۵۰ میلیون تومان) افزایش یافت. همچنین این افزایش سقف تسهیلات شامل پروژه‌های حمایتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد نیز خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به تکمیل سریع‌تر هزاران واحد در مراحل پایانی ساخت کمک کند.

جبران بخشی از افزایش هزینه‌های ساخت

در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های دستمزد و خدمات فنی باعث شده بود که تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی هزینه‌های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن نباشد. بسیاری از انبوه‌سازان و متقاضیان این طرح بارها خواستار بازنگری در سقف وام شده بودند.

برآوردهای حوزه مسکن نشان می‌دهد که هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن نسبت به سال‌های ابتدایی اجرای طرح افزایش قابل توجهی داشته و همین مسئله موجب شده بود بخشی از پروژه‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شوند. از این رو، افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات می‌تواند بخشی از فاصله میان هزینه واقعی ساخت و منابع مالی در اختیار پروژه‌ها را پوشش دهد.

اولویت با پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی

نکته مهم این مصوبه آن است که افزایش سقف تسهیلات صرفاً شامل پروژه‌های حمایتی می‌شود که زمین آن‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است. بنابراین تمامی پروژه‌های ساخت مسکن مشمول این افزایش وام نخواهند بود و دامنه اجرای آن محدود به طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن است.

این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی و بخش مسکن تلاش کرده‌اند منابع بانکی را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که بیشترین ارتباط را با تعهدات دولت در حوزه تأمین مسکن اقشار هدف دارند.

تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه، تعمیم سقف جدید تسهیلات به پروژه‌هایی است که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت منابع مالی در مراحل پایانی با کندی پیشرفت مواجه شده‌اند.

کارشناسان معتقدند تزریق منابع مالی بیشتر به پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری، علاوه بر کاهش زمان انتظار متقاضیان، می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی نیز به همراه داشته باشد؛ چراکه هر واحد تکمیل شده، علاوه بر پاسخ به بخشی از تقاضای بازار مسکن، موجب فعال شدن زنجیره‌ای از صنایع وابسته به ساختمان می‌شود.

افزایش وام به تنهایی کافی نیست

با وجود اهمیت این تصمیم، فعالان بازار مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات طرح نهضت ملی مسکن را برطرف کند. تأمین به‌موقع منابع بانکی، تسریع در پرداخت تسهیلات، تعیین تکلیف آورده متقاضیان و مدیریت هزینه‌های ساخت از جمله موضوعاتی است که همچنان بر سرنوشت این پروژه‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

در واقع، افزایش سقف وام از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان را باید گامی مهم در مسیر تکمیل پروژه‌های حمایتی مسکن دانست؛ اما موفقیت نهایی آن منوط به اجرای دقیق تعهدات شبکه بانکی و تداوم حمایت‌های مالی از طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.