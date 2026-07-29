باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن ساسانیپور در جریان بازدید از اسکلههای صیادی شهرستان عسلویه که با هدف بررسی میدانی وضعیت بنادر، ارزیابی خسارات و رسیدگی به مطالبات صیادان انجام شد، در اسکله صیادی بنود به عنوان یکی از مهمترین بنادر آسیبدیده گفت: ادارهکل شیلات استان بوشهر از نخستین ساعات وقوع این حادثه، بررسیهای کارشناسی و پیگیریهای لازم را برای جبران خسارات وارده به شناورهای آسیبدیده در دستور کار قرار داده و این موضوع با همکاری سازمان شیلات ایران و سایر دستگاههای ذیربط با جدیت در حال پیگیری است.
وی وی با تأکید بر اهمیت حفظ معیشت صیادان ادامه داد: جامعه صیادی همواره نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ساحلنشینان دارد و حمایت از این قشر در شرایط بحرانی از اولویتهای شیلات استان است.
ساسانی پور بیان کرد: در این ارتباط تمامی ظرفیتهای قانونی برای تسریع در روند رسیدگی به خسارات و حمایت از صیادان آسیبدیده به کار گرفته خواهد شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر در گفت وگو با صیادان، بر لزوم توسعه زیرساختهای بنادر صیادی، ارتقای سطح خدمات و پیگیری مستمر مسائل و مطالبات صیادان شهرستان عسلویه تأکید کرد.
ساسانیپور و هیات همراه از دیگر اسکلههای صیادی شهرستان عسلویه نیز بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساختها، امکانات بندری، ایمنی بنادر و نیازهای بهرهبرداران قرار گرفتند.
در جریان این بازدید، اعضای تعاونی صیادی و صیادان محلی نیز به بیان مسائل، مشکلات و دغدغههای خود پرداختند و خواستار تسریع در روند جبران خسارات و حمایت از شناورهای آسیبدیده شدند.