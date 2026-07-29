معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات بوشهر گفت: جبران خسارت‌های وارد شده به شماری از شناورهای مردمی مستقر در اسکله صیادی بندر بنود شهرستان عسلویه در پی حملات اخیر آمریکا به منطقه در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بیژن ساسانی‌پور در جریان بازدید از اسکله‌های صیادی شهرستان عسلویه که با هدف بررسی میدانی وضعیت بنادر، ارزیابی خسارات و رسیدگی به مطالبات صیادان انجام شد، در اسکله صیادی بنود به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر آسیب‌دیده گفت: اداره‌کل شیلات استان بوشهر از نخستین ساعات وقوع این حادثه، بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های لازم را برای جبران خسارات وارده به شناورهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار داده و این موضوع با همکاری سازمان شیلات ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت در حال پیگیری است.

وی وی با تأکید بر اهمیت حفظ معیشت صیادان ادامه داد: جامعه صیادی همواره نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ساحل‌نشینان دارد و حمایت از این قشر در شرایط بحرانی از اولویت‌های شیلات استان است.

ساسانی پور بیان کرد: در این ارتباط تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در روند رسیدگی به خسارات و حمایت از صیادان آسیب‌دیده به کار گرفته خواهد شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر در گفت وگو با صیادان، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های بنادر صیادی، ارتقای سطح خدمات و پیگیری مستمر مسائل و مطالبات صیادان شهرستان عسلویه تأکید کرد.

ساسانی‌پور و هیات همراه از دیگر اسکله‌های صیادی شهرستان عسلویه نیز بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات بندری، ایمنی بنادر و نیازهای بهره‌برداران قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، اعضای تعاونی صیادی و صیادان محلی نیز به بیان مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند و خواستار تسریع در روند جبران خسارات و حمایت از شناورهای آسیب‌دیده شدند.

 

برچسب ها: حمله آمریکا ، شناورهای صیادی
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