کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و طرح کارآفرینی ایتام با هدف توانمندسازی اقتصادی و ارتقای سطح دانش فنی ایتام نوجوان تحت حمایت، تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، در راستای حفظ عزت‌نفس و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی گروه هدف، کمیته امداد استان تهران حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، و شاهین آرانی نماینده طرح کارآفرینی ایتام (کارا)، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

این همکاری با تمرکز ویژه بر ایتام نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تحت حمایت کمیته امداد استان تهران تدوین شده است. هدف اصلی از این تفاهم‌نامه، نهادینه‌سازی آموزش‌های کاربردی و شغلی، کاهش نرخ بیکاری در میان جوانان و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی آنهاست.

بر اساس مفاد این قرارداد، طرفین همکاری‌های گسترده‌ای را در زمینه‌های شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به آموزشگاه‌های معتبر تحت نظارت سازمان فنی و حرفه‌ای، ارائه مشاوره‌های آموزشی تخصصی برای گذراندن دوره‌های مهارتی، پیگیری برگزاری آزمون‌های ارزیابی مهارت و تسهیل در اخذ گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای و مطابق‌سازی آموزش‌ها با نیاز‌های واقعی بازار کار آغاز کردند.

این تفاهم‌نامه که با رویکردی اشتراکی برای بهبود وضعیت معیشتی و علمی نوجوانان تنظیم شده، به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت و گام مهمی در جهت توسعه مهارت‌های شغلی نسل آینده محسوب می‌شود.

برچسب ها: کمیته امداد ، ایتام
خبرهای مرتبط
پرداخت ۲۰ میلیارد تومان حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان تهرانی
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران:
اعزام بیش از ۲۲۰۰ مددجوی تهرانی به اماکن مقدس در قالب «طرح شوق زیارت»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
آخرین اخبار
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ثبت ۶۲۵ هزار تردد خودرویی زائران اربعین در جاده‌های ۵ استان منتهی به مرزها
اعزام خادمان شهرداری منطقه ۴ برای خدمت رسانی به زوار اربعین در نجف اشرف
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران
تحویل برخی منازل نوسازی‌شده جنگ ۱۲ روزه در تهران تا پایان سال
خروج ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌ها در امنیت کامل/ کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات
پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی طی هفته‌های آتی
آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ۲۰ میلیون تومانی اربعین بازنشستگان کشوری
اعترافات هولناک سارق سریالی به جنایت‌های سمی
محاکمه تاجر ورشکسته به اتهام سرقت مرگبار
دلخوری محیط‌بانان از طرز برخورد مسافران با طبیعت + فیلم
افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران
دستگیری مربی‌نمای هتاک + فیلم
هشدار پلیس به پیام‌رسان‌های ایرانی برای امنیت داده های کاربران
مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در مرحله تعیین پیمانکار است
خستگی و خواب‌آلودگی، عامل اصلی تصادفات زائران اربعین است/ آغاز موج بازگشت زائران
خلأ ثبت سفارش خودرو‌های کِشنده با ورود دادستانی تهران برطرف شد
تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است