باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی با شرکای اجتماعی و تشکل های کار آفرینی استان برای تحول آفرینی، افزود: کمیته‌های استانی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور به دلیل رویکرد های مختلف تقریباً با تمامی درخواست‌ها موافقت می‌کنند درحالیکه کمیته های استانی باید به خاطر منابع حق الناسی تامین اجتماعی و رعایت عدالت، بررسی دقیقتر داشته باشند.

وی به تضاد منافع و زیان مالی این موضوع اشاره کرد و گفت: هر رای بازنشستگی بار مالی به سازمان تحمیل می‌کند که این زیان نه تنها به سازمان بلکه به کل جامعه کارگری بازمی‌گردد زیرا منابعی که باید صرف خدمات‌رسانی به کارگران واقعی شود، به ناحق هزینه می‌شود.

سالاری افزود: نگاه های در این فرآیند نهادینه شده و باید به جای برخورد با معلول، اصل سازوکار معیوب اصلاح شود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به تغییرات ساختاری و راهکارهای اجرایی اشاره کرد و گفت:تا پیش از این، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار، مرجع تغییر عناوین شغلی بودند که سازمان تأمین اجتماعی تنها مجری آرای آنها بود اما طبق رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه، خود سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

سالاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که بدون تغییر عنوان شغلی در لیست بیمه، امکان اعمال سنوات ارفاقی وجود ندارد بنابراین، تمرکز بر نظارت بر لیست‌های بیمه افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در سازوکار جدید سازمان از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارگری درخواست داریم که در انتخاب نمایندگان خود برای کمیته‌های جدید دقت کنند تا افرادی انتخاب شوند که به جای بخشش از کیسه بیت‌المال به دنبال اجرای عدالت باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح وضعیت منابع و مصارف این سازمان، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را ضروری عنوان کرد و گفت: اصلاحات پیشنهادی شامل مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند نخواهد شد و شاغلان این بخش‌ها همچنان از مزایای قانونی برخوردار خواهند بود.

وی همچنین به موضوع نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بخشی از بیمه‌شدگان در دو سال پایانی اشتغال، افزایش قابل توجهی در دستمزد مشمول کسر حق بیمه دارند که در برخی موارد با سوابق پرداخت حق بیمه در سال‌های قبل همخوانی ندارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در مدل پیشنهادی جدید محاسبه مستمری، هدف اصلی جلوگیری از فرار بیمه‌ای، ثبت دستمزد واقعی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است که بر این اساس، ارسال مزد واقعی می‌تواند به افزایش مستمری بازنشستگان منجر شود.

سالاری مراقبت و نظارت نیروی کار بر ثبت صحیح مزد و حق بیمه را از الزامات اجرای این شیوه عنوان و خاطر نشان کرد: این رویکرد علاوه بر کاهش فرار بیمه‌ای، زمینه افزایش حقوق بازنشستگی و شفافیت بیشتر در نظام بیمه‌ای را فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بدون اتکا به بودجه عمومی و مالیات تنها از محل حق بیمه اداره می‌شود، افزود: در حال حاضر، درآمدهای ماهانه سازمان حتی کفاف پرداخت حقوق مستمری‌بگیران را نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: در چهار ماه اخیر، حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران اضافه شده و همچنین تقاضا برای بیمه بیکاری از ۴۰ هزار نفر در شرایط عادی به ۳۰۰ هزار نفر رسیده که ۱۷۰ هزار مورد آن تأیید شده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات فعلی، تصمیمات موردی و تسهیل بیش از حد شرایط بازنشستگی در دهه‌های گذشته است که منجر به تورم جمعیت مستمری‌بگیران (۵.۲ میلیون نفر) شده است؛ خاطر نشان کرد:سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد که بدون اصلاحات در سن بازنشستگی، سنوات لازم و قواعد بازماندگان، مشکلات نقدینگی حل نخواهد شد.