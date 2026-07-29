باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد سعیدی یگانه با تشریح جزئیات حادثه روز گذشته سقوط مینیبوس در دره که منجر به جانباختن پنج تن و مصدومیت ۲۵ نفر شد، اظهار کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شد راننده این وسیله نقلیه دارای مدارک معتبر و گواهینامه پایه یک بوده و صلاحیت لازم برای هدایت این نوع وسیله نقلیه را دارا بوده است.
وی در خصوص وضعیت بیمه مسافران بیان کرد: با توجه به قانونی بودن تمامی مدارک راننده و خودرو و ثبت صورتوضعیت در مبدا گناباد، تمامی سرنشینان این مینیبوس تحت پوشش کامل بیمه هستند که این امر روند رسیدگی به امور درمانی مصدومان را تسهیل میکند.
فرمانده پلیس راه خراسان رضوی در ادامه با اشاره به علت بروز این حادثه افزود: اگرچه راننده صلاحیت فنی داشته است اما شواهد نشان میدهد کوهستانی بودن مسیر و پیچهای متعدد، نیازمند دقت مضاعف بوده است.
وی بیان کرد: اظهار نظر قطعی در خصوص نقص فنی هنوز زود است اما بررسیهای اولیه حاکی از آن است که استفاده مکرر از ترمز در شیبهای تند، موجب افت کارایی سیستم ترمز شده است و سیستم ترمز دارای نقص فنی دائمی نبوده است.
سرهنگ سعیدی یگانه عنوان کرد: صورت وضعیت اولیه صادره برای مینی بوس درست بوده و با وجود جابهجاییهای مسافر در طول مسیر این موضوع عامل اصلی حادثه نبوده و تحقیقات تخصصی برای روشن شدن ابعاد دقیقتر این سانحه همچنان ادامه دارد.