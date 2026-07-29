فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجاگفت: چشمان بیدار نیرو‌های خدوم فراجا برقراری امنیت مطلوب برای زائران اربعین را در مرز‌های کشور به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار محمدعلی نوری‌نژاد فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه اظهار کرد: ایام اربعین حسینی جلوه‌های از خدمت بی منت همکاران ما در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ جایی که از سرباز تا فرمانده، همگی بدون در نظر گرفتن جایگاه و مقام، تنها به فکر اجرای ماموریت و خدمت بی‌منت به مردم و زائران هستند.

وی تامین امنیت زائران را یکی از وظایف ذاتی پلیس دانست و افزود: امنیت را هم در مسیر تردد، هم در پایانه‌های مرزی و هر مکانی که زائران حضور دارند، تامین می‌کنیم.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا بیان کرد: یکی از مصادیق بارز امنیت، حفظ جان، مال و اموال زائران است؛ به ویژه در شرایط ازدحام و کثرت جمعیت که ممکن است عده‌ای قصد سوءاستفاده داشته باشند.

وی با تاکید بر حضور همه جانبه پلیس‌های تخصصی در مرز‌های کشور گفت: همکاران ما در مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری، اطلاعات و پلیس آگاهی، با اقدامات پیشگیرانه خود، تحرکات مجرمانه را سلب و زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان می‌گیرند؛ بر همین اساس، یکی از محور‌های اساسی ما در این ایام، مبارزه با سرقت است.

سردار نوری نژاد خاطرنشان کرد: به همین منظور، طرح‌های پیشگیری از سرقت که پیش از این ابلاغ شده بود امروز به صورت میدانی و از نزدیک مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با عنایت الهی و چشمان بیدار همکاران، هر سال شاهد ارتقای کشف سرقت و برقراری امنیت مطلوب برای زائران هستیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس

برچسب ها: زائران اربعین ، مرز چذابه
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