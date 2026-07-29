معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از کشف یک فقره قتل و دستگیری دو نفر از عاملان این جنایت در کمتر از مدت کوتاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در محدوده لواسان، مأموران کلانتری ۱۶۶ لواسانات بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی ۲۲ ساله، تبعه افغانستان، مجرد و کارگر، در جریان درگیری از ناحیه شکم بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شده که با انتقال به بیمارستان، علی‌رغم تلاش کادر درمان، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل جنایت حاضر شده و با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های میدانی، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان قتل را آغاز کردند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در جریان تحقیقات محلی، بررسی اظهارات شاهدان و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود مشخص شد دو برادر از اتباع افغانستانی در وقوع این جنایت نقش داشته‌اند که کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهمان را شناسایی و دستگیری آنان را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: با انجام اقدامات ویژه کارآگاهی و هماهنگی مقام قضایی، مخفیگاه متهمان شناسایی و هر دو نفر طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی، در تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود از این اقدام را ایجاد مزاحمت مقتول برای خواهرشان عنوان کردند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: متهمان با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای لواسانات و با قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمد تحت نظر قرار گرفته‌اند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان عنوان داشت: پلیس آگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اقدامات سریع و دقیق جنایی، برخورد قاطع با عاملان جرائم خشن را در دستور کار خود قرار داده است.

منبع: پلیس آگاهی

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری قاتل
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