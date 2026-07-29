باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم

یک هنرمند جهادی روایتی را از حضور دخترش در تجمعات شبانه بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه رجبی، یک هنرمند جهادی است که در برنامه پرچمدار از شبکه افق سیما روایتی را از همراهی و حضور دخترش در تجمعات شبانه بازگو کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

قابی متفاوت از آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی در حرم امام رضا (ع) + فیلم

روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

وقتی هنر از ایران می‌گوید + فیلم

روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

حکاکی زیبای مشت گره کرده رهبر شهید بر روی نگین انگشتر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
۱۱۰۵

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم
۸۳۶

حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم
۵۸۲

سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
فراموشی یک بدهی تاریخی + فیلم
۵۱۷

فراموشی یک بدهی تاریخی + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم
۴۹۹

راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha