باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین حسینی به شرح زیر است:
«با عنایت به لزوم آگاهیبخشی هرچه بیشتر به مشتاقان حضور در آستان حضرت سیدالشهداء (ع)، موارد زیر را به اطلاع عموم زائرین گرامی میرساند؛
۱- با توجه به تقاضای بالای هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائرین گرامی حتیالمقدور از خودرو شخصی استفاده کنند.
۲- با اتخاذ تمهیدات و پیشبینی قبلی، پارکینگهای مرزهای اربعینی همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائرین عزیز است.
۳- توصیه میشود زائران عزیز، عبور از مرزهای باشماق و تمرچین را در برنامههای خود قرار دهند؛ این مرزها بعلت شرایط اقلیمی (خنکی هوا) و نبود ازدحام جمعیت از وضعیت مناسبی برای خروج زائرین برخوردار است.
۴- برابر تمهیدات صورتگرفته، انتقال زائرین از شهر ارومیه به پیرانشهر و مرز تمرچین بهصورت رایگان است.
۵- طبق توافقات صورتپذیرفته با اقلیم کردستان کشور عراق، جابجایی زائران از مرز تمرچین تا شهر اربیل و بالعکس توسط ناوگان حمل و نقل عراقی بهصورت رایگان است.
۶- زوار گرامی برای بازگشت به مرز تمرچین به پارکینگ تعبیه شده در عمود ۵۷ مسیر کربلا به بغداد مراجعه نمایند. مواکب برای رفاه حال زائرین و پذیرایی از ایشان در محل این پارکینگ مستقر هستند.
۷- جدول نرخهای مصوب وزارت راه و شهرسازی درخصوص بلیط اتوبوسهای ویژهی جابجایی زائران به پایانههای مرزی در کانال اطلاعرسانی ستاد مرکزی اربعین بارگذاری شده است، جهت اطلاع دقیق به آدرس setadarbaeen_ir@ در پیامرسانهای داخلی مراجعه کنید.
زائران عزیز در صورت داشتن سئوال، ابهام یا شکایات با شماره (۱۴۱) سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور تماس حاصل کنند.»