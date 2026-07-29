باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یاد شهدا در طریق الحسین + فیلم

زائران اربعین در مسیر طریق‌الحسین با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر با آرمان‌های ایثار و شهادت تجدید عهد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زائران اربعین در مسیر طریق‌الحسین با حضور در یادمان‌های شهدا و ادای احترام به مقام والای آنان، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

این آیین، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین است.

 

مطالب مرتبط
یاد شهدا در طریق الحسین + فیلم
young journalists club

حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع) در آستانه اربعین حسینی + فیلم

یاد شهدا در طریق الحسین + فیلم
young journalists club

اعزام زائر اولی‌ها به پیاده‌روی اربعین حسینی + فیلم

یاد شهدا در طریق الحسین + فیلم
young journalists club

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
۱۱۰۵

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم
۸۳۶

حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم
۵۸۲

سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
فراموشی یک بدهی تاریخی + فیلم
۵۱۷

فراموشی یک بدهی تاریخی + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم
۴۹۹

راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha