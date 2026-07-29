یاد شهدا در طریق الحسین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0637\u0631\u06cc\u0642\u200c\u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0648 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0627\u0646\u060c \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0622\u06cc\u06cc\u0646\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647 \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647\u200c\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n