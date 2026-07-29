فرمانده انتظامی رشت از دستگیری یک شرور مسلح در یکی از مناطق اطراف این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه، قدرت نمایی، ایجاد درگیری و تیراندازی هوایی توسط یکی از اراذل و اوباش در سطح این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او با بیان اینکه مأموران انتظامی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و برای دستگیری این فرد وارد عمل شدند، افزود: متهم ۴۱ ساله که دارای سابقه درگیری و نزاع بود، در یکی از مناطق اطراف شهر رشت، با ارتکاب به اعمال مجرمانه اعم از ایجاد نزاع و درگیری، قدرت نمایی و تیراندازی هوایی با سلاح گرم موجب رعب و وحشت شهروندان و اخلال در نظم و امنیت عمومی شده بود در کمتر ۷ ساعت، طی یک مأموریت غافلگیرانه با اقدام قاطعانه پلیس خلع سلاح، زمین‌گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه اسلحه کلت کمری و تعداد ۸۹ گلوله جنگی کشف و ضبط شد. سرهنگ روشن‌قلب ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، شرور مسلح
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