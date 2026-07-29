کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: شدت گرمای هوای استان نسبت به ابتدای هفته کاهش یافته و این روند تا پایان هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رفیعی اظهار داشت: از امروز تا آخر هفته از شدت گرمای هوا در بیشتر مناطق استان کاسته میشود و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
وی ادامه داد: آسمان بیشتر مناطق استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در ساعتهای بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد شدید و در مناطق شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی استان خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا به طور موقت پیش بینی میشود که در این زمینه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
بر اساس هشدار مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، رنگ زرد برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای اقدام است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان کرد: در شبانه روز گذشته بادرود، کاشان و آران و بیدگل با ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین ایستگاههای استان گزارش شدند و کمینه دما در ایستگاه بویین میاندشت ۱۱ درجه سانتیگراد گزارش شد.
وی گفت: دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات شبانه روز گذشته به ۳۷ و در خنکترین ساعات به ۱۹ درجه سانتیگراد رسید.
رفیعی برای کلانشهر اصفهان در روزهای پنجشنبه و جمعه هوای صاف تا کمی ابری از بعدازظهر وزش باد و گردوخاک پیش بینی کرد.