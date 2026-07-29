معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از پنج میلیون تن مواد معدنی از معادن استان استخراج شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم سعدینی با اشاره به تنوع مواد معدنی استخراج شده، گفت: سنگ‌آهن، کرومیت، سنگ لاشه، سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ‌های تزئینی و مخلوط کوهی، از جمله مهم‌ترین محصولات معدنی هستند که در استان هرمزگان استخراج می‌شوند.

وی در خصوص زیرساخت‌های معدنی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۶۰ معدن با سرمایه حدود ۴۴ همت در هرمزگان فعال هستند که نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کنندو اشتغال‌زایی یکی از دستاوردهای مهم این حوزه است به طوری که هم‌اکنون پنج هزار و ۷۰۶ نفر به صورت مستقیم در معادن استان مشغول به کار هستند. وی خاطرنشان کرد: مواد معدنی استخراج شده علاوه بر تأمین نیاز پروژه‌های ساختمانی، کاربردهای ویژه‌ای در صنایع استراتژیک از جمله صنایع فولاد، تولید سیمان، تهیه آجر و تولید گچ دارند که این امر بر اهمیت معادن هرمزگان در زنجیره تأمین کشور می‌افزاید.