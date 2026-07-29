باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- آخرین تحقیقات علمی نشان داده است که مصرف متعادل کافئین، انرژی و تمرکز را برای بدن فراهم میکند و همچنین ممکن است با کاهش خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن از جمله بیماریهای قلبی، دیابت و پارکینسون مرتبط باشد. با این حال، طبق گزارشی در واشنگتن پست، دانشمندان نسبت به مصرف بیش از حد کافئین یا وابستگی به نوشیدنیهای انرژیزا هشدار میدهند.
راز ۴۰۰ میلیگرم
به طور متوسط، افراد روزانه حدود ۲۰۰ میلیگرم کافئین، معادل سه فنجان کوچک اسپرسو، از طریق منابع مختلفی مانند قهوه، چای، نوشابه، نوشیدنیهای انرژیزا و شکلات مصرف میکنند.
طبق آخرین مطالعات، مصرف روزانه تا ۴۰۰ میلیگرم کافئین، معادل حدود سه تا پنج فنجان قهوه، برای اکثر بزرگسالان سالم بیخطر تلقی میشود.
مطالعات مشاهدهای در مقیاس بزرگ و آزمایشهای بالینی کوچک نشان دادهاند که مصرف کافئین، به ویژه از قهوه و چای، با کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، حملات قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، فشار خون بالا، دیابت نوع ۲ و اختلالات ریتم قلب مانند فیبریلاسیون دهلیزی مرتبط است.
مطالعات همچنین نشان دادهاند افرادی که به طور منظم قهوه یا چای مینوشند، نسبت به افرادی که این نوشیدنیها را مصرف نمیکنند، کمتر به بیماری پارکینسون مبتلا میشوند.
فواید کافئین محدود به پیشگیری از این بیماری نیست. تحقیقات نشان میدهد که به افزایش هوشیاری و توجه، بهبود تمرکز، سرعت بخشیدن به زمان واکنش و افزایش عملکرد ذهنی کمک میکند.
هشدار در مورد نوشیدنیهای انرژیزا
محققان تأکید میکنند که کافئین یک درمان جادویی نیست. گرگوری مارکوس، استاد قلب و عروق در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، اظهار داشت که "مصرف بیش از حد کافئین میتواند منجر به اضطراب، عصبی بودن، لرزش، حالت تهوع، ناراحتی معده و بیخوابی شود. "
مارکوس توضیح داد که بیشتر فواید سلامتی شناسایی شده در مطالعات محدود به کافئین طبیعی موجود در قهوه، چای و شکلات است. او خاطرنشان کرد که هیچ مدرکی برای اثبات فواید نوشیدنیهای انرژیزا یا محصولات حاوی کافئین مصنوعی، مانند برخی مکملهای غذایی، برای سلامتی وجود ندارد.
وی افزود که دادههای موجود در مورد نوشیدنیهای انرژیزا به یافتههای نگرانکنندهای اشاره دارند، زیرا آنها با افزایش خطر اختلالات جدی ریتم قلب و احتمالاً نارسایی قلبی مرتبط هستند.
آخرین شواهد علمی نتیجه میگیرند که مصرف متعادل کافئین، به ویژه از منابع طبیعی، میتواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد، در حالی که مصرف بیش از حد یا وابستگی به نوشیدنیهای انرژیزا همچنان انتخابی است که خطرات سلامتی را به همراه دارد که نباید نادیده گرفته شوند.
منبع: العربیه