باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مسعود محمدی گلپسند، در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از شیوههای متداول سارقان پس از سرقت خودرو، تغییر هویت خودرو از طریق سندنمره (دوتا یکی) و فروش آن بهعنوان خودروی سالم است که در همین راستا، اداره دوم پلیس آگاهی با هدف شناسایی و برخورد با سارقان حرفهای و افراد فعال در این حوزه، اقدامات اطلاعاتی و کنترلی خود را بهصورت مستمر دنبال میکند.
وی افزود: در پی دریافت گزارش مردمی و همچنین رصد مراکز خرید و فروش خودروهای تصادفی و سایتهای مرتبط، کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی به خودروی پژو ۴۰۵ تصادفی که از حیزانتفاع خارج شده بود و پس از خرید توسط فردی، مجدداً در سطح شهر تردد داشت، مشکوک شدند.
معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه ادامه داد: مأموران پس از بررسیهای تخصصی و اطمینان از صحت گزارش، خودرو را برای انجام کارشناسی دقیق به پلیس آگاهی منتقل کردند که در بررسیهای فنی مشخص شد شماره ارکان و مشخصات هویتی خودرو دستکوب بوده و خودرو از نوع سندنمره است. همچنین مشخص شد این خودرو دارای سابقه سرقت در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ از شهرستان کرج است.
سرهنگ گلپسند بیان داشت: کارآگاهان با انجام تحقیقات تکمیلی، مالک اصلی خودرو را شناسایی و در بررسی سوابق وی مشخص کردند که نامبرده از سارقان حرفهای خودرو است. پس از اخذ دستور قضایی، تیمی از کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه متهم، وی را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دیگر کشف و توقیف شد که در بررسیهای تخصصی مشخص شد مشخصات و ارکان آن نیز دستکوب بوده و خودرو به شیوه سندنمره تغییر یافته است.
این مقام انتظامی افزود: متهم در تحقیقات انجامشده اعتراف کرد که به همراه دو نفر از برادرانش اقدام به خرید خودروهای تصادفی و اسقاطی کرده و پس از تغییر مشخصات خودروها، آنها را بهعنوان خودروهای سالم به فروش میرساندند.
سرهنگ گلپسند خاطرنشان کرد: با ادامه تحقیقات و اقدامات پلیسی، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دیگر که پس از سندنمره شدن به یکی از استانهای غربی کشور منتقل و به فروش رسیده بود، شناسایی و از ید متصرف خارج شد. بررسیهای تخصصی نشان داد این خودرو دارای سابقه سرقت در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ از کلانتری ۱۳۵ شهرک آزادی تهران است.
وی ادامه داد: با راهنمایی متهم، دو نفر دیگر از اعضای این باند نیز شناسایی و دستگیر شدند که در تحقیقات انجامشده به جرم خود اعتراف کردند.
معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه پلیس آگاهی در پایان گفت: تاکنون سه دستگاه خودروی مسروقه که به روش سندنمره تغییر هویت داده شده بودند، کشف و توقیف شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی اعضای این باند ادامه دارد و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.
پلیس آگاهی با رصد مستمر فعالیتهای مجرمانه و برخورد قاطع با شبکههای سرقت و تغییر هویت خودروها، اجازه نخواهد داد سارقان با تغییر مشخصات خودروهای مسروقه، امنیت و اعتماد شهروندان را هدف قرار دهند.