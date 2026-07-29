باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشین عراق، حملات صورت گرفته علیه مقر‌های الحشد الشعبی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و تخطی صریح از حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.

السودانی در بیانیه‌ای تأکید کرد، زمان‌بندی این حملات پرسش‌های فراوانی را برمی‌انگیزد، به ویژه که حملات همزمان با اقدامات دولت عراق و تشکیل کمیته‌های رسمی تحقیق برای بررسی ادعا‌های مربوط به پرواز پهپاد‌ها از خاک عراق صورت گرفته است.

به گفته السودانی، این موضوع نشان دهنده تلاش و پایبندی دولت عراق به رسیدگی به این پرونده‌ها از طریق سازوکار‌های قانونی و نهاد‌های رسمی، به دور از تشدید تنش‌های نظامی است.

وی همچنین تصریح کرد، عراق تمامی حقوق مشروع خود طبق حقوق بین‌الملل، به ویژه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره دفاع از امنیت، حاکمیت و سلامت مردم خود را محفوظ می‌داند.

منبع:السومریه نیوز