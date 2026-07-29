نخست‌وزیر پیشین عراق با محکوم کردن حملات به مقر‌های الحشد الشعبی، این اقدام را نقض حاکمیت عراق و حقوق بین‌الملل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشین عراق، حملات صورت گرفته علیه مقر‌های الحشد الشعبی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و تخطی صریح از حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.

 السودانی در بیانیه‌ای تأکید کرد، زمان‌بندی این حملات پرسش‌های فراوانی را برمی‌انگیزد، به ویژه که حملات همزمان با اقدامات دولت عراق و تشکیل کمیته‌های رسمی تحقیق برای بررسی ادعا‌های مربوط به پرواز پهپاد‌ها از خاک عراق صورت گرفته است.

به گفته السودانی، این موضوع نشان دهنده تلاش و پایبندی دولت عراق به رسیدگی به این پرونده‌ها از طریق سازوکار‌های قانونی و نهاد‌های رسمی، به دور از تشدید تنش‌های نظامی است.

وی همچنین تصریح کرد، عراق تمامی حقوق مشروع خود طبق حقوق بین‌الملل، به ویژه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره دفاع از امنیت، حاکمیت و سلامت مردم خود را محفوظ می‌داند.

منبع:السومریه نیوز

برچسب ها: الحشد الشعبی ، محمد شیاع السودانی ، نخست وزیر عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۲۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ولی سنتکام گفته با هماهنگی دولت عراق انجام شده است؟
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Iran (Islamic Republic of)
دوستان آمریکا حامی اصلی داعش هستند
۱۷:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دوستان آمریکا حامی اصلی داعش هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عراق ۴۸ توافقنامه با آمریکا امضا کرد/ عراق جنایتکار خودش همه جانبه با حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کند چرا؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ متأسفانه عراق و هم ایران از ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هيچ تفاوتی بین سران رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و سران آمریکای تروریسم وجود ندارد، بهتر است زودتر به درک واصل شوند.
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