باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در جمع اصحاب رسانه ضمن تشریح وضعیت مرز تمرچین برای پنجمین سال متوالی اظهار کرد: تا این لحظه ۲۱ هزار و ۶۰۰ ورود و ۲۹ هزار خروج زائر در این پایانه مرزی ثبت شده است که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این مسیر امن و کوتاه است.
وی با تأکید بر اینکه مرز تمرچین اکنون به عنوان کوتاهترین مسیر دسترسی به کربلای معلی برای زائران شمالغرب کشور شناخته میشود، افزود: برای ارتقای سطح خدمات، ۱۶۰ کیلومتر عملیات آسفالتریزی و بیش از ۵۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای مواصلاتی انجام شده و با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار، وضعیت روشنایی و ایمنی محوطه مرز بهطور کامل بازسازی و اورهال شده است.
شکری با اشاره به تمهیدات حملونقلی گفت: علاوه بر برقراری سرویسهای رایگان در مسیرهای داخلی تا مرز، هماهنگیهای لازم برای تأمین ناوگان با قیمت مصوب در خاک عراق انجام شده و همکاران راهداری نیز تا ۲۰ مردادماه در عمود ۵۷ مستقر هستند تا به زائران در مسیر نجف-کربلا خدماترسانی کنند.
مدیرکل راهداری آذربایجانغربی در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش چشمگیر فاصله ۶۰۰ کیلومتری تمرچین تا کربلا در مقایسه با سایر مسیرها، پیشبینی میکنیم روند صعودی ترددها در روزهای آتی شتاب بیشتری بگیرد.