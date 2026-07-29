کاروانی از پدران شهدای ناوچه دنا و لامرد با حضور مسئولان بنیاد شهید استان فارس، همزمان با اربعین حسینی، عازم کربلای معلی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی کاروان خانوادههای شهدای جنگ رمضان از استان فارس، با هدف «جهاد تبیین» و رسواسازی چهره تروریستی آمریکا و صهیونیسم، همزمان با ایام اربعین حسینی به کربلای معلی اعزام شدند تا روایتگر مظلومیت شهدای لامرد و ناوچه دنا در قلب اجتماع بزرگ شیعیان باشند.
سردار ابراهیم بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، در حاشیه مراسم اعزام خانوادههای این شهدا به کربلای معلی، با اشاره به ضرورت پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبیین ابعاد جنایات استکبار علیه فرزندان این ملت، اظهار داشت: در راستای فرمایشات امام خامنهای (مدظلهالعالی) پیرامون روشنگری پیرامون مظلومیت شهدای میناب، لامرد و شهدای ناوهای دنا و جماران که هدف تهاجمات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، اقدامات حقوقی و فرهنگی گستردهای در دستور کار قرار گرفته است.
او تصریح کرد: در کنار پیگیریهای قضایی در مجامع بینالمللی توسط دستگاه قضا، بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف رساندن صدای مظلومیت این شهدای عزیز به گوش جهانیان در ایام اربعین، اقدام به اعزام جمعی از خانوادههای معظم آنان به زیارت عتبات عالیات کرده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با بیان اینکه برنامههای ویژهای در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۸ و ۹ مردادماه در کربلای معلی تدارک دیده شده است، تصریح کرد: تلاش داریم در این ایام که قلب تپنده جهان اسلام در عراق است، سبعیت و خوی تروریستی دشمنان را برای زائران اربعین از سراسر جهان تبیین کنیم. بر همین اساس، یک روز بهصورت اختصاصی به شهدای میناب و لامرد و روز دیگر به خانواده شهدای ناوهای دنا و جماران اختصاص یافته است.
سردار بیانی، پیام اصلی این سفر معنوی را «تبیین مظلومیت» خواند و گفت: خانوادههای شهدا از نقاط مختلف کشور به نمایندگی از سایر بازماندگان در این برنامهها حضور مییابند که استان فارس نیز در این راستا، ۱۰ سهمیه برای اعزام خانوادههای معظم این شهدا به این سفر معنوی اختصاص داده است.
منبع: بنیاد شهید فارس