شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پاکدشت استان تهران ابراز گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مسکن، دولت طرحی را به نام مسکن ملی را به اجرا درآورد. این طرح به منظور خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه طراحی شد.

اما مدتی است که متقاضیان شهرستان پاکدشت استان تهران از تاخیر در تحویل مسکن و افزایش آورده گلایه دارد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار



با سلام و احترام ما در سال ۱۴۰۰، برای خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان پاکدشت ثبت‌نام کردیم. در سال ۱۴۰۱، برای همه ثبت‌نام‌کنندگان در سراسر کشور پیامکی ارسال شد و مبلغ ۴۰ میلیون تومان به عنوان اولین آورده مطالبه شد. ما هم این مبلغ را پرداخت کردیم. بعد از این واریزی، ساخت پروژه‌های مسکن در برخی شهر‌ها مثل رباط کریم، قم و شهر‌های دیگر آغاز شد. اما در شهرستان پاکدشت، پروژه شروع نشد و با تأخیر زیاد، تازه در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۲ عملیات اجرایی آغاز شد. با وجود اینکه پروژه هنوز شروع نشده بود، از مهر ۱۴۰۲ برای متقاضیان مسکن ملی پاکدشت پیامک مطالبه ۶۰ میلیون تومان دیگر هم ارسال شد. از بهمن ۱۴۰۲ که پروژه با بیش از یک سال تأخیر نسبت به شهر‌های مشابه شروع شد، تا اواخر سال ۱۴۰۴ پروژه‌های مسکن ملی در بسیاری از شهر‌ها با آورده‌ای حدود یک میلیارد تومان تکمیل و در بهار ۱۴۰۵ به متقاضیان تحویل شد. اما در پاکدشت، با وجود پرداخت همین یک میلیارد تومان از سوی متقاضیان، پروژه در بهار ۱۴۰۵ فقط حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ما این موضوع را از طریق مسئولان اداره راه و شهرسازی پیگیری کردیم، اما در پاسخ گفتند که پروژه احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۶ و با پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان از سوی متقاضیان تحویل خواهد شد. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید